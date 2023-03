Am Samstag erlebte der SCU Obersdorf/Pillichsdorf in Ebenthal ein Erfolgserlebnis in ungewohntem Ausmaß. Die Schneyder-Elf feierte nämlich ein 7:0 beim Letzten der 2. Klasse Marchfeld – der höchste Sieg seit 2019, als man Prinzendorf 10:0 schlug. Vier Tore erzielte damals Radoslav Sekac, der im Winter zum SVE wechselte und nun gegen die alte Liebe ins Debakel lief.

Besonders ist dieses Ergebnis auch, weil Obersdorf in elf Partien im Herbst gerade mal acht Treffer erzielte. Sektionsleiter Helmut Diwald, der bei besagter Partie gegen Prinzendorf noch Trainer war, beschrieb die Tore wie folgt: „Der Kühnert Simon ist siebenmal den Flügel runtergegangen und hat den Stangler reingespielt und siebenmal ist jemand am Fünfer gestanden und hat ihn reingehaut. Der Simon wollte dann zweimal selbst schießen und der Ball ist jeweils über den Zaun gegangen (lacht).“

Neuanmeldung Alexander Strobl traf doppelt

Gleich fünf Treffer erzielten Neuzugänge: Der Tscheche Michal Zimcik jubelte dreimal, Joker Alexander Strobl schnürte einen Doppelpack. „Michal ist eine Riesenverstärkung und ich bin ein großer Fan von ihm. Seine drei Tore hätte ich aber auch gemacht“, lachte Diwald. Der Doppelpack von Strobl ist wiederum bemerkenswert, weil der 22-Jährige mit der Erfahrung von sechs Jugendspielen im Jahr 2014 zum SCU wechselte. Aufs Reserve-Debüt im Februar folgte nun jenes in der Kampfmannschaft, das mit zwei Treffern gekrönt wurde. „Er wird eher eine Kaderergänzung sein, aber eine Visitenkarte hat er abgegeben“, so Diwald.

Angesichts des inferioren Gegners wollte der Sektionsleiter die Partie nicht überbewerten, ein Aufwärtstrend ist aber auch abseits der Ergebnisse spürbar: „Der Trainer kann aus dem Vollen schöpfen, es herrscht jetzt ein richtiger Konkurrenzkampf. Wir haben zuletzt 32 Leute am Training gehabt und die Reserve hat zeitgleich mit einem 18-Mann-Kader gespielt.“ Fürs erste Spiel gegen Gaweinstal wird die Schneyder-Elf jede Stütze brauchen, schließlich wartet man seit 2012 (!) auf einen Punktegewinn gegen den USV.

