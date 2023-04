Aufholjagd mit Not-Keeper

Werbung

Große Sorgenfalten bereitete dem SCU Obersdorf/Pillichsdorf vor der Langenzersdorf-Partie die Tormannposition. Ausgerechnet gegen den Ersten musste Einser Marcel Amon arbeiten, auch der etatmäßige „Not-Keeper“ Raphael Böhm war beruflich verhindert.

Am Donnerstag fiel die Wahl schließlich auf Feldspieler Manuel Weiss. Dieser erzählte: „Sie haben mich gefragt, weil ich vor acht Jahren in der Jugend Tormann war. Ich dachte mir, dass ich mich in den Dienst der Mannschaft stelle. Außerdem schuldet mir Helmut Diwald (Sektionsleiter, Anm.) dafür ein Bier.“ Nervosität verspürte der neue Schlussmann keine, obwohl man im Herbst trotz Einser-Keeper Amon bereits 0:6 in Langenzersdorf verlor.

Im Feldspieler-Trikot mit der Nummer 17

Folgte nun ohne gelernten Keeper das totale Debakel? Nein, da Weiss eine super Leistung zeigte, und das, obwohl er nicht einmal ein Tormanndress trug. „Ich bin meiner Nummer 17 treu geblieben und hab ein andersfarbiges Feldspielertrikot angezogen“, so der Not-Keeper.

Der Spielverlauf war aufregend. Sein Team lag 0:2 zurück, aber dank zweier Treffer von Michal Zimcik und Ondrej Badura stand es plötzlich 2:2 und ein Punktegewinn war zum Greifen nahe. Hätte Weiss auch noch den umstrittenen Elfmeter zum 2:3 von Dennis Ilic pariert, wäre die Auferstehung zu Ostern perfekt gewesen und er selbst wohl prompt zur Vereinslegende geworden. So verlor Obersdorf aber 2:4 und trauerte der Sensation nach.

„Wir nehmen das Positive mit, es kommt selten vor, dass sich der Erste vor Obersdorf so anmacht“, fand Funktionär Diwald, der auch nicht ganz ernst meinte: „Der Marcel (Stammkeeper Amon, Anm.) muss sich jetzt warm anziehen.“ Weiss zeigt jedoch keine Ambitionen, seinem Kollegen den Platz im Tor streitig zu machen: „Nächste Woche bin ich beim Wiener Derby, da ist unser Match blöd ausgemacht worden. Und in zwei Wochen spiel ich wieder als Rechtsverteidiger.“