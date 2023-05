Aus für Trainer Schneyder

Trainerwechsel beim Vorletzten! Trotz des späten Punktegewinns gegen Sulz plant der Vorstand des SCU Obersdorf/Pillichsdorf als Resultat einer Sitzung für kommende Saison nicht mehr mit Trainer Michael Schneyder. „Ich hab's ihm am Montag bei einem Telefonat gesagt. Das war für mich nicht einfach, weil er menschlich ein mega Typ ist“, so Sektionsleiter Helmut Diwald. „Wir haben viele Punkte, die wir machen hätten können, nicht gemacht. Aber das lag nicht nur am Trainer und ich hab zuletzt ein bisschen eine Steigerung gesehen“, so Diwald, der für die restlichen Saisonspiele das Coaching übernimmt.

Denn das Angebot an Schneyder, die Saison fertig zu machen, lehnte dieser ab. „Ich war überrascht, wir haben uns letzte Woche noch wegen Transfers ausgetauscht“, war Schneyder verwundert. Er leitete am Donnerstag ein letztes Training und resümiert: „Es waren schöne anderthalb Jahre, ich schaue jetzt wegen einer neuen Herausforderung im Sommer“.