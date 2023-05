Der Reserve-Coach übernimmt kommende Saison

Nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass Michael Schneyder und der SCU Obersdorf/Pillichsdorf mit sofortiger Wirkung getrennte Wege gehen, steht nun auch fest, wer den Vorletzten kommende Saison betreuen wird: Vidan Mikic, der derzeitige Reserve-Coach. „Er leistet sehr gute Arbeit und die Spieler schwören auf ihn. Wir glauben, dass er es verdient, das Amt in der Kampfmannschaft zu übernehmen“, so Sektionsleiter Helmut Diwald, der in den letzten Saisonspielen auf der Bank sitzen wird.

Der neue Coach legte einen rasanten Aufstieg hin: 2020/21 begann er als 'Co' der Gänserndorf-Süd-Frauen in der Frauengruppe Weinviertel seine Trainerlaufbahn, die Saison darauf war er dort Chefcoach. Zu Beginn der Spielzeit 2022/23 übernahm er dann die Obersdorfer Reserve und unterstützte auch den scheidenden Kampfmannschafts-Coach Schneyder. Das Obersdorfer Zweier-Team liegt übrigens am achten Tabellenrang, in der Frühjahrswertung ist man Sechster.