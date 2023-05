Ein Tormanntor im Stile von Alisson

Beim Frühschoppen mit insgesamt vier Spielen im Laufe des Sonntags hatte der SCU Obersdorf/Pillichsdorf nicht nur wettertechnisch Glück. Schließlich wurde mit Tormann Marcel Amon noch am Nachmittag ein großer Held geboren.

Der Keeper überzeugte gegen Sulz durch Paraden auf der Linie und hatte in der 94. Minute weit weg von seinem eigentlichen Arbeitsbereich seinen großen Auftritt. „Wir hatten eine letzte Ecke. Ich hab den Coach gefragt, ob wir voll riskieren und er hat ja gesagt“, erzählte Amon, der so mit vors Tor ging. „Bei uns geht jede Ecke auf die erste Stange und ich hab mich dort hingestellt. Der Ball ist mir genau auf den Kopf gegangen und ich hab ihn ins lange Eck reingescherzelt“, so Amon, laut dem der Treffer jenem von Liverpool-Keeper Alisson zum 2:1 gegen West Bromwich vor zwei Jahren ähnelte.

Für den Keeper war es das erste Kampfmannschaftstor, in der Reserve verwandelte er bereits zwei Elfmeter. „Besser kannst du den nicht setzen. Zum Glück hat der Marcel am Montag frei“, lachte Sektionsleiter Helmut Diwald nach Abpfiff.