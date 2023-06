Königstransfer wirbelt künftig im Marchfeld

Der Vorletzte der 2. Klasse Weinviertel Süd hat für kommende Saison einen ersten Transferkracher fixiert: Thomas Neid kommt vom großen Bruder SC Wolkersdorf aus der zweiten Landesliga. Der Offensivmann kam in der abgelaufenen Saison zu zwölf Einsätzen (zwei Tore) und verabschiedete sich gegen Stockerau mit einem Treffer. Für Neid ist es die Rückkehr zum Stammverein, von 2000 bis 2015 spielte er für den SCU, ehe der nächste Schritt nach Kreuttal und später jener nach Wolkersdorf folgte.

„Wir fragen ihn eh jedes Jahr, weil er ein Obersdorfer ist. Er war schon letztes Jahr ein Thema, als Koldas, Wittmann und Co. gekommen sind und er hat uns versprochen, dass er heuer kommt, wenn der Kader so bleibt“, klärte Sektionsleiter Helmut Diwald auf, der sich sehr erfreut zeigte: „Für unsere Verhältnisse ist das ein Königstransfer.“

Von den Derbys bleibt nur Großengersdorf über

Nicht nur der Kader und der Trainer (Vidan Mikic) sind bei Obersdorf kommende Saison neu, die Liga ist es ebenso: Der SCU übersiedelt in die 2. Klasse Marchfeld. „Grundsätzlich war es mir egal, aber in der Weinviertel hast du halt Ulrichskirchen, Kreuzstetten, Gaweinstal, Schrick und so weiter und in der Marchfeld gerade mal ein Derby mit Großengersdorf, wo du nicht weißt, wie die beieinander sind. Aber ich kann damit leben“, meinte Diwald.

Gänzlich neu sind die Reisen in den Süden für die Wolkersdorfer nicht, schon in den Saisonen mit zwei Staffeln (2009/10 und 2010/11) und noch einmal 2017/18 war man Teil der 2. Klasse Marchfeld. Das letzte Intermezzo verlief mit Tabellenrang 13 von 15 Mannschaften wenig erfolgreich, Diwald erwartet sich auch kommende Saison ein relativ hohes Niveau in der neuen Liga: „Ich denke schon, dass die Marchfeld etwas stärker ist. Es kommt auch dazu, dass die Mannschaften dort etwas körperbetonter als jene im Norden spielen.“

Kreuttal in der 2. Klasse Weinviertel

Wenig Überraschendes brachte die Klasseneinteilung für die neue Saison mit sich, die der NÖ Fußballverband am Montagabend auf seiner Website veröffentlichte. Spannend war in der Hauptgruppe Nord zuvor nur noch, wie das „Abstiegsfinale“ in der 1. Klasse Nord zwischen Kreuttal und Großebersdorf endet. Bekanntlich traf es den SCK, der nun in der 2. Klasse Weinviertel spielt. Obersdorf/Pillichsdorf wird damit in der 2. Klasse Marchfeld eingeteilt. Bei einem Abstieg Großebersdorfs wäre es umgekehrt gewesen. Bis Donnerstag können die Klubs noch Einspruch erheben. So werden die zweiten Klassen der Hauptgruppe Nord für 2023/24 eingeteilt:

2. Klasse Marchfeld: Angern, Breitensee, Ebenthal, Gänserndorf, Gänserndorf-Süd, Markgrafneusiedl, Matzen, Obersiebenbrunn, Ollersdorf, Strasshof, Weikendorf, Dürnkrut/Jedenspeigen, Hohenruppersdorf, Großengersdorf, Groß-Schweinbarth, Obersdorf/Pillichsdorf.

2. Klasse Weinviertel: Altlichtenwarth, Drasenhofen, Eibesthal, Hauskirchen, Rabenburg, Kleinhadersdorf/Alruppersdorf, Poysbrunn/Ottenthal, Schrattenberg/Herrnbaumgarten, Wetzelsdorf, Wilfersdorf, Gaweinstal, Kreuzstetten, Schrick, Sulz, Ulrichskirchen, Kreuttal.