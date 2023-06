SGU holt Trio aus Wien

Nach der Verpflichtung von Stefan Fürst (Columbia Floridsdorf) holt Ulrichskirchen drei weitere Spieler aus Wien: Die Offensivleute Dino Hamidovic (Gersthofer SV) und Ferid Mustafic (SC Reisenberg) sowie Furkan Tezcan (SC Elite), der in der Mittelfeldzentrale beheimatet ist, wechseln zum Team von Christopher Petermann. „Ich bin sehr froh dass es funktioniert hat, das sind alles junge Spieler, die gut zu uns passen“, freute sich der Coach. Hamidovic erzielte im Herbst in der 2. Landesliga zwei Treffer und fehlte dann verletzt, wie Mustafic bezeichnet ihn der Trainer als „schnellen Spieler, der die Tore machen kann“. Letzterer spielte im Frühjahr für die Reisenberger Reserve in der Gebietsliga Süd/Südost, wo er sechsmal traf.

„Er ist aktuell beim Zivildienst und wollte wechseln, weil ihm drei Trainings in der Woche zu viel waren. Er ist sehr schnell, groß und kann die Bälle gut halten“, freute sich Petermann über Mustafic. Das Frühjahr 2022 verbrachte dieser übrigens beim SV Großkrut, wo er immerhin vier Tore erzielte. Tezcan pausierte seit November, nachdem er sich vom SC Elite vorzeitig trennte, bei der SGU trainierte er schon mehrmals mit. Mit Ausnahme des jungen Ergänzungsspielers Fabian Zeilinger, der nach Kreuttal geht, bleibt der Kader Stand jetzt zusammen, auch Laurin Bösch, dessen Verbleib unklar war, hat dem Verein zugesagt.

Miller bleibt doch in Kreuttal

Dementsprechend sieht Petermann auch dem Umstand, dass James Miller beim Lokalrivalen bleibt und doch nicht zu seinem Ex-Coach zurückkehrt, gelassen entgegen: „Das ist auch ok, ich freue mich auf die Spieler, die ich hab“. Ein konkretes Ziel für die kommende Saison, in der die SGU Teil der neuen 2. Klasse Weinviertel ist, hat Petermann noch nicht. „Grundsätzlich können wir aber jedes Match gewinnen“, so der Trainer, der als schärfste Konkurrenten für vorne Gaweinstal, Hauskirchen, Kreuttal und Rabensburg nennt.