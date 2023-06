Ulrichskirchen ist wieder auf Kapitänssuche

Eine Woche früher als fast alle Ligakonkurrenten verabschiedet sich die SG Ulrichskirchen bereits jetzt in die Sommerpause. Das Spiel gegen Hohenruppersdorf aus der 22. Runde trug man bereits vorherige Woche aus, nun gab es zum Abschluss ein 1:1 gegen Gaweinstal. Grund genug, um einen Ausblick auf die Kadersituation der SGU zu machen.

Fest steht bereits, dass Christopher Kiss (Muskelfaserriss) und der am Knie bediente Pascal Igl in der Sommervorbereitung wieder am Platz stehen werden. Daniel Stöckl, der in Stetten eine Knochenabsplitterung im Knöchel erlitt, gab bereits gegen Gaweinstal ein Kurzcomeback – und ließ prompt in der Nachspielzeit den Matchball liegen. Unsicher ist, ob der ebenfalls verletzt gewesene Daniel Emminger wieder zurückkommt, bei Routinier Benjamin Kalchschmid, der im Herbst noch zweimal traf, liegt nur mehr der Pass in Ulrichskirchen.

Ein „Columbia-Urgestein“ für Ulrichskirchen

Zumindest im Herbst wird der SGU auch der Kapitän abhanden kommen: Der Vorarlberger Marcel Igl, der wegen seines Studiums nach Wien und zum Verein kam, absolviert ein Auslandssemester in New York. „Da brauchen wir jetzt wieder einen neuen Kapitän, aber ich kann ihn natürlich verstehen“, kommentiert Trainer Christopher Petermann. Dafür konnte der Coach schon einen ersten Transferkracher für die defensiveren Positionen vermelden: Der Wiener Stefan Fürst kommt von Columbia Floridsdorf. „Er ist dort ein Urgestein und will ein bisschen kürzer treten. Das hat der Stöckl Daniel eingefädelt, ich freu mich natürlich sehr“, so Petermann. Tatsächlich kickt Fürst seit 2013 für die aktuell in der 2. Landesliga spielenden Floridsdorfer, bei deren Regionalliga-Intermezzo in der Saison 2011/12 kam er auch zu acht Einsätzen.

Laut Petermann ist man sich auch mit einem Stürmer einig, zudem könnte ein weiterer Wiener kommen. Der Verbleib des Vorarlberger Mittelfeldmannes Laurin Bösch ist wiederum ungewiss.