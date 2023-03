Ciganek und Wimmer treffen doppelt

Nach einer starken Vorbereitung spekulierte der Vorletzte Obersdorf mit einer Überraschung gegen Titelkandidat Gaweinstal und dem Ende der seit 16 Spielen andauernden Niederlagenserie gegen den USV. Recht schnell zeigte sich aber, dass das nicht der Fall sein sollte. Gaweinstal-Keeper Christopher Effenberger hatte einen sehr ruhigen Arbeitstag, seine Offensivleute machten, ohne vor der Pause groß zu überzeugen, ein schnelles Führungstor. „Unsere Spieler haben Foul reklamiert, der Wimmer Michi ist allein aufs Tor gelaufen und hat ihn dann auch gemacht“, erzählte SCU-Sektionsleiter Helmut Diwald.

In Minute 22 musste noch dazu der gefährlichste Obersdorf-Stürmer, Michal Zimcik, mit einer Zerrung im Oberschenkel ausgetauscht werden. Kurz vor der Pause stand Wimmer nach Groschopf-Assist wieder allein vorm gegnerischen Keeper und blieb erneut Sieger, Gaweinstal ging mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung in die Kabine. Nach Wiederanpfiff änderte sich am Spielverlauf wenig und in Minute 66 tauchte diesmal Sascha Roch allein vor Marcel Amon auf und stellte auf 0:3.

Jan Ciganek traf mit dem Hintern

In der 73. Minute folgte eine schöne Kombination zwischen Oliver Groschopf und Philipp Haller und nach dem Stangler traf Jan Ciganek nur die Latte, der zweite Ball landete allerdings bei Jiri Velecky, der einen Verteidiger stehen ließ und das 0:4 erzielte. Etwas kurios fiel kurz darauf das 0:5: „Der Groschopf Oli hat drei Gegner im Sechzehner ausgetanzt und eine richtig scharfe Flanke gemacht und der Ciganek hat sich weggedreht und mit dem Hintern getroffen“, lachte Obmann Andreas Fleckl.

Der junge Slowake, der diesmal nicht im Abwehrzentrum, sondern als Linksverteidiger aufgeboten wurde, besorgte auch noch den 0:6-Endstand. „Gaweinstal war um die sechs Tore besser“, gestand Diwald ein, der bei seinem Team in der Schlussphase Auflösungserscheinungen verortete. Fleckl war mit dem ersten Durchgang seines Teams wenig zufrieden, mit der Zeit kam man aber besser in die Partie und habe die eigene Qualität ausgespielt.

Obersdorf / P. - Gaweinstal 0:6 (0:2)

Sonntag, 26. März 2023, Obersdorf/P., 50 Zuseher, SR Cemil Cizmecioglu

Tore:

0:1 Michael Wimmer (13.)

0:2 Michael Wimmer (40.)

0:3 Sascha Roch (66.)

0:4 Jiri Velecky (73.)

0:5 Jan Ciganek (77.)

0:6 Jan Ciganek (87.)

Obersdorf / P.: M. Amon - T. Waismayer (67. M. Diwald), P. Gössinger - M. Wittmann - O. Badura, M. Koldas - A. Gindl, S. Kühnert - M. Zimcik (22. R. Reinwald) - L. Gschwent (67. M. Müller) - M. Rögner; D. Bielowski, P. Nikolaidis

Trainer: Michael Schneyder

Gaweinstal: C. Effenberger, L. Dubec, T. Narciso De Lima, M. Strauby, S. Roch (70. M. Madhuber), P. Haller, J. Ciganek, O. Groschopf (86. M. Belcar), J. Velecky, M. Belaska, M. Wimmer (75. G. Maurer); M. Dangl, P. Seltenhammer

Trainer: Patrick Pasching

Karten:

Gelb: keine bzw. Michael Wimmer (44., Foul), Oliver Hans Groschopf (60., Foul)