Rrahmani vergoldet sein Debüt

Schon die letzten Partien zwischen Schrick und Groß-Schweinbarth waren stets ausgeglichen, nach der starken Vorbereitung war das Team von Edin Kesinovic jedoch etwas zu favorisieren – gerade, weil die Heimischen von den vergangenen Testspielen kein einziges gewinnen konnten. Die Partie selbst erinnerte aber eher an den Meisterschaftsherbst der Gäste, die trotz viel Ballbesitz kaum Tore erzielen konnten. Das Team von Christian Malek kämpfte sich schließlich in die Partie und ging nach nur elf Minuten in Führung: Nach einem Standard schnappte sich Bahri Cetin den Ball und über Sascha Zapracsny kam die Kugel zu Adrian Rrahmani, der das 1:0 machte.

Die Heimischen hielten zunächst auch spielerisch gut mit und Groß-Schweinbarth kreierte wenig Chancen. In Durchgang zwei schnürten die Gäste Schrick dann ordentlich ein, spätestens beim starken Keeper Marcel Hrabak war jedoch Schluss. Etwa 20 Minuten vor dem Ende ging ein Schuss an die Hand von Zapracsny und der Schiedsrichter gab Elfmeter, Adrian Kral konnte aber auch diese Chance nicht nutzen und traf nur die Latte. Der Abwehrriegel der Heimischen war weiterhin nicht zu knacken und Groß-Schweinbarth lief die Zeit davon.

Daniel Hofer sah in der zwölfminütigen Nachspielzeit Gelb-Rot

In der hitzigen Schlussphase wurden dann aus sechs gleich zwölf Minuten Nachspielzeit, da eine Verletzung behandelt werden musste und Daniel Hofer für zwei unnötige Fouls Gelb-Rot sah. Mit einem Mann mehr sollte Schrick den Vorsprung dann ins Ziel bringen – und den ersten Sieg gegen Groß-Schweinbarth seit 2014 feiern.

„Ich bin extrem stolz, es war über 90 Minuten eine Top-Leistung, für die wir uns belohnt haben“, war USV-Trainer Christian Malek stolz. Auf der anderen Seite zeigte sich Sektionsleiter Lukas Widhalm enttäuscht: „Der Ball wollte nicht rein und ich weiß nicht warum es nicht funktioniert, die Vorbereitung war ja super. Wir stehen nicht dort, wo wir stehen wollen“. Vorerst steht der SVG auf Rang sieben, nächste Woche geht es nach Gaweinstal.

Schrick - Großschweinbarth 1:0 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Schrick, 60 Zuseher, SR Johann Strasser

Tore:

1:0 Adrian Rrahmani (11.)

Schrick: M. Hrabak - M. Steiner - M. Zach - N. Maier - S. Zapracsny (90+1. A. Bitter) - M. Reuter - O. Maier - F. Alamdari - B. Cetin (90+5. M. Wagensonner) - A. Rrahmani - M. Kirchner (87. F. Bittner); M. Wagensonner, D. Schmid

Trainer: Christian Malek

Großschweinbarth: S. Bürbaum - A. Mauser, A. Dzilic - A. Kral - R. Marko - J. Vajs, N. Gagic, K. Geritzer (81. M. Loibl), D. Hofer - T. Kiss - Y. Cetin; S. Schüller, L. Widhalm, P. Berthold, R. Holzapfel, M. Chaloupsky

Trainer: Edin Kesinovic

Karten:

Gelb: Bahri Cetin (48., Unsportl.), Matthias Kirchner (9., Foul) bzw. Yasin Cetin (58., Foul), Adrian Kral (78., Foul), Manuel Loibl (90+3., Foul), Daniel Hofer (90+4., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Daniel Hofer (90+6., Foul)