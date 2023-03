Weitschuss-Treffer besiegelt Leitzersdorfer Auftaktsieg

Gleich in der Anfangsphase konnten die Leitzersdorfer durch ein frühes Tor von Bernhard Redl in Führung gehen. Die Stettener ließen sich vom frühen Gegentor jedoch nicht entmutigen und kamen in den folgenden Minuten mehrfach vors Tor der Gastgeber.

In den folgenden Minuten spielte sich das Spielgeschehen größtenteils um den Mittelkreis herum ab. Besonders gefährliche Torchancen bekamen die Zuschauer nicht zu sehen.

Stetten strahlt Gefahr aus

Kurz vor der 40. Minute konnten die Stettener schließlich den Ausgleich erzielen.Patrick Gschweidlkonnte sich nach einem Diagonalball im Strafraum der Leitzersdorfer durchsetzen und die Kugel ins Netz drücken. Mit einem Remis ging es in die Halbzeitpause.

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte konnten die Leitzersdorfer schließlich erneut in Führung gehen. USV-Mittelstürmer Alex Zotterverarbeitete einen Ball im Stettener Strafraum optimal und drückte ihn aus der Drehung zum 2:1 in den Kastender Gegner.

Doch auch die Gäste aus Stetten blieben nicht ungefährlich und drängtenimmer wieder vors Tor der Leitzersdorfer. Der Ausgleichstreffer der Gäste blieb jedoch aus.

Traumtor macht den Deckel drauf

In der Nachspielzeit besiegelte ein Weitschuss-Traumtor schließlich den Sieg der Leitzersdorfer. Fast von der Mittellinie aus nahm sich Nils Reiterer ein Herz und knallt die Kugel präzise an Ralph Kittenberger vorbei ins Netz der Gäste. Mit 3:1 gewannen die Leitzersdorfer somit ihr Rückrunden-Auftaktspielgegen den SV Stetten.

"Stetten hat heute ein gutes Spiel abgeliefert. Wenn sie die Chancen in der ersten Hälfte nutzen, kann die Partie ganz anders ausgehen", weiß USV-Coach Daniel Zöhrer.

"Im Grunde bin ich mit unserer Leistung zufrieden. Heute war die Chancenverwertung leider unser großes Manko", ärgert sich Stetten-Coach Walter Petru.

Leitzersdorf - Stetten 3:1 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Leitzersdorf, 90 Zuseher, SR Kürsat Sungur

Tore:

1:0 Bernhard Redl (4.)

1:1 Patrick Gschweidl (14.)

2:1 Alexander Zotter (49.)

3:1 Nils Reiterer (90+2.)

Leitzersdorf: T. Weichselberger, J. Bachl, M. Öller, L. Kaltenbrunner, D. Weisi (65. D. Vala), I. Bosnjak (77. N. Reiterer), B. Fischill (HZ. D. Steinmüller), A. Zotter, B. Redl, L. Kronberger (77. D. Berger), D. Sumbera; D. Faustmann, B. Ak

Trainer: Daniel Zöhrer

Stetten: R. Kittenberger, T. Habeler, S. Ubrig (85. A. Kreiner), M. Gschlent, T. Wetsch (48. R. Weber), D. Kalkan, S. Gaida, N. Aleksandropulos, P. Gschweidl (82. L. Bachmaier), G. Schmid (82. F. Schweinberger), C. Fasching; T. Hirschl, M. Motyka

Trainer: Walter Petru

Karten:

Gelb: Jakob Bachl (70., Foul), Michael Öller (79., Foul) bzw. Stefan Gaida (35., Foul)