Zabadal wird zum Derby-Helden

Nach einer starken Vorbereitung gingen die rundumerneuerten Gäste geschwächt in die Partie, da Mario Jaksic kurzfristig absagte und Sascha Sollinger mit Rückenproblemen spielte. Dennoch stand das Team von Alexander Herkner defensiv zunächst stabil und so entwickelte sich ein typisches Derby, das kämpferisch geführt wurde und wo sich beide Teams zunächst weitgehend neutralisierten. Allerdings musste bei den Gästen früh Julian Hauser ausgetauscht werden, da er nach einem Schlag in die Rippen nicht mehr weitermachen konnte.

Nach Wiederanpfiff ging Hohenruppersdorf – wie bereits in den letzten Tests – ein wenig die Luft aus und das Sulzer Sturmduo Mario Pöschl und Thomas Kadlcek fand einige Chancen vor, die nicht in Treffer umgemünzt werden konnten. Auch Schiedsrichter Batuhan Bayrakli entglitt die Partie im Laufe der Zeit ein wenig, diesbezüglich waren sich beide Seiten einig. Die entscheidende Szene passierte schließlich in der Schlussviertelstunde: Erst blieb die Pfeife bei einem möglichen Elfmeterfoul an Hohenruppersdorfs Andreas Steiner stumm, quasi im Gegenzug köpfte Kadlcek den Ball auf den im Abseits stehenden Ondrej Zabadal, der der Abwehr davonlief und die favorisierten Sulzer erlöste.

Trainer Herkner und Kanovsky fanden nach Abpfiff nicht die richtigen Worte

Die Gäste warfen dann alles nach vorne, stellten auf eine Dreierkette um und kamen tatsächlich noch zu Ausgleichschancen, an Schlussmann Petr Sveda gab es aber kein Vorbeikommen. Nach Abpfiff blieb es hitzig und als die Gäste mit dem Unparteiischen diskutierten, zeigte dieser sowohl Petr Kanovsky, als auch Coach Herkner glatt Rot.

Letzterer konnte das nicht nachvollziehen: „Ich hab ihm nur gesagt dass es eine Frechheit ist dass er den Elfmeter nicht gibt, seine Entscheidungen waren am Ende sehr einseitig. Und der Petr hat mit dem Masseur gesprochen und ‚P****‘ gesagt, aber gar nicht mit dem Schiedsrichter gesprochen. Also die Gemüter waren erhitzt, aber es war nichts Bösartiges“. Der Sieg für Sulz ging für ihn in Ordnung, auch Kadlcek sah sein Team als das Stärkere an.

Sulz - Hohenruppersdorf 1:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Obersulz, 90 Zuseher, SR Batuhan Bayrakli

Tore:

1:0 Ondrej Zabadal (81.)

Sulz: P. Sveda, T. Kadlcek, R. Vock, A. Huber, M. Pöschl (90+3. M. Mayer), O. Zabadal, L. Wendy, M. Zaloudek, I. Glavas, R. Oslejsek, D. Siml; A. Kröpfl, F. Pertl, D. Ribisch, M. Maier

Trainer: Thomas Kadlcek

Hohenruppersdorf: M. Cervinka - Y. Braunsteiner - I. Markovic - F. Esberger - R. Vock (75. M. Steiner), A. Steiner - P. Kaňovský - M. Pistrol, J. Hauser (26. A. Bijelonjic) - D. Steiner - S. Sollinger (67. F. Kautz); S. Pratsch

Trainer: Alexander Herkner

Karten:

Gelb: Leopold Wendy (9., Foul) bzw. Julian Hauser (13., Foul), Ivan Markovic (42., Foul), Alessandro Bijelonjic (46., Unsportl.), Markus Pistrol (71., Foul), Michal Cervinka (81., Kritik)

Rot: keine bzw. Petr Kaňovský (SE., Beleid.), Alexander Herkner (SE., Beleid.)