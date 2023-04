Gaweinstal siegt trotz Unwetter-Unterbrechung

Stetten - Gaweinstal 1:2. Die Gäste aus Gaweinstal starteten gut in die Partie und gingen bereits in der 9. Spielminute in Führung. Nach einem Rückpass zu Stetten-Keeper Ralph Kittenberger schnappte sich Michael Wimmer den Ball und schob ihn ins Netz der Gastgeber.

In Folge hatten die Gaweinstaler die Partie größtenteils in der Hand. Immer wieder konnte man sich bis ins letzte Drittel der Gastgeber aus Stetten kombinieren. Nach einer knappen halben Stunde musste die Begegnung aber unterbrochen werden: Über dem Stettener Alpenstadion zog ein Gewitter auf, das auch Hagelkörner mit sich brachte.

Stetten kommt besser aus der Unwetter-Pause

Nach einer Wartezeit von etwa 25 Minuten konnte das Spiel wieder weitergeführt werden. Die Gastgeber aus Stetten kamen dabei umso besser aus der Zwangs-Pause und kreierten nicht nur einmal gute Chancen vor dem Tor der Gaweinstaler Gäste. Kurz vor der Halbzeitpause bekamen dann die Stettener auch noch die Chance auf den Ausgleichstreffer durch einen Strafstoß. Den Elfmeter konnte Gaweinstal-Schlussmann Christopher Effenberger jedoch souverän vereiteln.

Aufgrund der Unwetter-Pause starteten die Mannschaften bereits nach fünf Minuten wieder in die zweite Spielhälfte. Nun konnten die Gaweinstaler wieder die Oberhand gewinnen und immer wieder gute Möglichkeiten herausspielen. So kam es in der 80. minute schließlich zum 0:2 für die Gäste. Nach einem Ball von Oliver Groschopf zu Jiri Velecky legte dieser auf Philipp Haller ab. Haller schlug wiederum eine Flanke in den Stettener Strafraum zu Michael Wimmer, der sich die Kugel mit der Brust annahm und sie anschließend souverän ins Tor buxierte.

In Folge haben die Gaweinstaler „die Schlussphase verschlafen“, so Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl. So bekamen die Stettener in der 78. Minute einen Freistoß zugesprochen, den Georg Schmid wiederum mit direktem Schuss verwandelte. Bis zum Schlusspfiff konnten die Gäste aus Gaweinstal das Ergebnis dennoch verwalten und damit einen 1:2-Auswärtssieg in Stetten einfahren.

„Wir können mit der Leistung größtenteils zufrieden sein, dennoch gab es natürlich ein paar wackelige Situation“, so Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl.

„Grundsätzlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen“, so Stetten-Coach Walter Petru.

Statistik:

Stetten - Gaweinstal 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (9.) Wimmer, 0:2 (70.) Wimmer, 1:2 (78.) Schmid

Karten: Habeler (34., Gelbe Karte Foul)Stehlik (81., Gelbe Karte Foul)

Stetten: Kittenberger; Weber (79. Motyka), Habeler, Weingartner, Ubrig; Schmid (80. Hornyak), Gaida, Gschlent (80. Kreiner), Beqiri (76. Bachmaier); Kalkan; Fasching

Gaweinstal: Effenberger; Tiago, Dubec Ciganek, Madhuber; Haller, Stehlik; Groschopf, Roch; Velecky, Wimmer (91. Pascher)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Paul Bölling