Last-Minute-Punkt durch Traumtor

Stetten - Obersdorf / P. 3:3. Vor dem Nachtrag dürfte sich Stetten-Stürmer Christoph Fasching wohl noch einmal die Partie im Herbst in Erinnerung gerufen haben, als er beide Treffer zum 2:1-Sieg beisteuerte und so Obersdorf in Minute 88 ins Tal der Tränen stürzte. Schließlich stellte der im Frühjahr bis dahin torlose Fasching in der 8. Minute auf 1:0 für die Gastgeber. Stetten machte anfangs das Spiel und hatte in der ersten halben Stunde alles im Griff, dann erkämpften sich die Gäste ein Übergewicht und gewannen viele zweite Bälle. Nicht unverdient glich Ronald Reinwald daher in Minute 37 nach einer schönen Kombination aus.

In der 45. Minute dürfte Obersdorf-Keeper Marcel Amon gedanklich schon in der Kabine gewesen sein. Anders lässt sich sein grober Patzer beim 2:1 nach einem hohen Pass wohl nicht erklären: „Er hätte den Ball in die Hand nehmen können, aber hat abgeschlagen und den Stürmer abgeschossen. Dann ist der Ball ins Tor gerollt“, erzählte SCU-Sektionsleiter Helmut Diwald. Der glückliche Torschütze war übrigens wieder Fasching. „Wir haben uns für die zweite Hälfte viel vorgenommen“, meinte Stetten-Coach Walter Petru, der dann mitansehen musste, wie Simon Kühnert wenige Sekunden nach Wiederanpfiff aus kurzer Distanz das 2:2 machte.

Petru: „Beide Seiten hatten defensiv Schwächen“

Die Gäste hatten nun mehr vom Spiel und nach einer Ecke drehte Manuel Weiss die Partie sogar auf 2:3, Chancen auf das 2:4 ließ Obersdorf liegen. „Da haben sie uns am Leben gehalten“, gestand Petru ein, sein Team drückte in den letzten 20 Minuten aber nochmal auf das 3:3. Und das sollte tatsächlich fallen: Nikola Aleksandropulos fasste sich in Minute 91 an der Strafraumgrenze ein Herz und knallte den Ball aus der Drehung ins Kreuzeck.

„Das war ein Traumtor“, zollte Diwald Respekt. Für ihn war der späte Ausgleich bitter, zumindest habe man aber starke Moral bewiesen. Petru sah ein „unterm Strich gerechtes X, beide Seiten hatten defensiv Schwächen und hätten früher den Sack zu machen können“.

01.05.2023 16:30

Statistik:

Stetten - Obersdorf / P. 3:3 (2:1)

Torfolge: 1:0 (8.) Fasching, 1:1 (37.) Reinwald, 2:1 (45.) Fasching, 2:2 (46.) Kühnert, 2:3 (56.) Weiss, 3:3 (90+1.) Aleksandropulos

Karten: Rögner (71., Gelbe Karte Unsportl.), Kühnert (76., Gelbe Karte Unsportl.)

Stetten: Kittenberger; Ubrig, Gaida, Weingartner, Weber; Schmid, Gschlent, Kalkan, Aleksandropulos; Gschweidl (65. Bachmaier); Fasching.

Obersdorf / P.: Amon; Weiss (66. Rögner), Koldas, Diwald, Gindl; Wittmann, Gschwent (66. Nikolaidis); Kühnert, Badura (90. Ruthner), Reinwald (84. Gössinger); Zimcik.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Strauch