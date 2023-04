Ulrichskirchen nimmt drei Punkte aus Stetten mit

Werbung

Stetten - Ulrichskirchen 0:2. In der Anfangsphase der Partie mangelte es zwar an Torchancen, dennoch konnte man die spielerische Dominanz der Ulrichskirchner bereits früh erkennen. In der 21. Minute klingelte es schließlich erstmals im Kasten der Stettener Gastgeber.

Einen Schuss vom Ulrichskirchner 9er Thomas Pichler konnte Ralph Kittenberger zwar parieren, den Nachschuss versenkte Nachwuchstalent Fabian Zeilinger jedoch problemlos im Tor der Stettener. Ulrichskirchen-Coach Christopher Petermann freut sich für Zeilinger: „Es ist schön, dass er im zweiten Kampfmannschaftsspiel seiner Karriere bereits seinen ersten Treffer erzielen konnte.“

Stetten setzt auf körperbetonte Spielweise

In Folge warfen sich die Stettener immer härter in die Zweikämpfe. So folgte in der 60. Minute schließlich die gelb-rote Karte für Dennis Kalkan. „Das war zu diesem Zeitpunkt der Partie in etwa sein fünfundzwangistes Foul. Der Ausschluss war definitiv gerechtfertigt“, so Petermann.

In Folge taten sich sowohl die Stettener als auch die Ulrichskirchner vorm gegnerischen Tor schwer. Auf 2:0 stellten die Gäste erst in der 90. Minute. Nach einem Foul an Pascal Igl zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, Konstantin Hattler verwandelte den Strafstoß solide zum 2:0. Bei jenem Endstand blieb es dann letzendlich auch.

„Das war ein souveräner Sieg meiner Mannschaft. Ich bin sehr zufrieden“, so Ulrichskirchen-Coach Christopher Petermann.

Tore: Gast Konstantin Hattler (90., Elfmeter), Gast Fabian Zeilinger (21.)

Stetten: Ralph Kittenberger, Tobias Habeler, Marcel Weingartner, Skender Beqiri, Patrick Gschweidl, Dennis Kalkan, Nikola Aleksandropulos, Georg Schmid, Stefan Ubrig, Stefan Gaida, Christoph Fasching, Tobias Hirschl, Luka Mateja Bachmaier, Manuel Gschlent, Alexander Kreiner, Robin Weber, Manuel Gschlent (61. statt Stefan Gaida), Luka Mateja Bachmaier (84. statt Patrick Gschweidl)

Ulrichskirchen: Alexander Riegelnegg, Franz Robl, Martin Fürst, Konstantin Hattler, Pascal Igl, Daniel Stöckl, Simon Matzenberger, Thomas Pichler, Raphael Thimler, Fabian Zeilinger, Marcel Igl, Oliver Riegler, Gzim Spahija, Christopher Kremser, Bruno Schiller, Mario Flandorfer, Nicolas Krenn, Christopher Kremser (HZ. statt Franz Robl), Mario Flandorfer (67. statt Fabian Zeilinger), Bruno Schiller (77. statt Daniel Stöckl), Gzim Spahija (85. statt Thomas Pichler)

Karten: Dennis Kalkan (55. Gelb Unsportl.), Christoph Fasching (75. Gelb Unsportl.), Manuel Gschlent (80. Gelb Foul), Tobias Habeler (83. Gelb Foul), Georg Schmid (90. Gelb Kritik), Pascal Igl (90. Gelb Unsportl.), Dennis Kalkan (60. Gelb-Rot Foul)