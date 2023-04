Siegtor in Minute 92 nach falschem Einwurf

Werbung

Sulz - Kreuzstetten 2:1. Gewinnen und möglichst weit von den hinteren Tabellenrängen wegkommen: Das war das Ziel von Sulz und Kreuzstetten vor der Partie. Der erste Durchgang gehörte den Gästen, die trotz viel Ballbesitz wenig Chancen herausspielen konnten. „Die letzten Pässe waren schlecht und die Stangler sind auch nicht gekommen“, so FCK-Trainer Markus Stroschneider, laut dem Sulz nur durch weite Einwürfe ansatzweise gefährlich wurde. Der zweite Durchgang verlief zunächst ähnlich, ehe in Minute 63 das 1:0 für die Gastgeber fiel: Nach einer Ecke auf die kurze Stange hielt Mario Pöschl den Kopf hin, Stroschneider haderte mit dem Abwehrverhalten in der Situation.

Die Partie nahm nun Fahrt auf, Kreuzstetten kam durch Paul Freudhofmaier, Stephan Koudela und Philipp Gröger zu guten Ausgleichschancen, an Keeper Petr Sveda gab es aber kein Vorbeikommen. Zudem ärgerte sich Stroschneider über einen nicht gegebenen Elfmeter: „Der Freudhofmaier Pauli wurde so sehr am Leiberl gezogen, dass er jetzt fünfmal reinpasst. Das war ein hundertprozentiger Strafstoß“. Zudem musste Dominik Schertler in Minute 74 verletzt ausgetauscht werden, hier sah der FCK-Trainer ein klares Foul, das nicht gegeben wurde.

Die Freude übers 1:1 hielt nur vier Minuten an

Nicht unverdient fiel dann in der 88. Minute der Ausgleich, nach einer Ecke köpfte Joker Andreas Westermayer den Ball ins Tor. Sulz-Spielertrainer Thomas Kadlcek sprach von einem „halben Eigentor“, da sich die Hintermannschaft beim Klärungsversuch gegenseitig behinderte. Damit war es aber noch nicht vorbei. In Minute 92 war wieder Westermayer im Mittelpunkt, da Schiri Alexander Strauch bei ihm einen falsch ausgeführten Einwurf sah – für Kadlcek zurecht, für Stroschneider nicht. Aus dem daraus resultierenden Einwurf für Sulz entstand ein Gestocher und Ondrej Zabadal drückte den Ball irgendwie zum 2:1 über die Linie.

Es folgte ein kurzer Flutlichtausfall und nach Abpfiff auch noch ein kleiner Tumult inklusiver Gelber Karten, ehe sich die aufgeheizten Gemüter beruhigten. Kadlcek sprach von einer „schweren Geburt“ und gab zu: „Wir waren nicht die bessere Mannschaft. Diesmal war das Glück bei uns“. Stroschneider war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden und da man die Partie in der Hand gehabt habe, wäre ein Punkt für ihn verdient gewesen.

21.04.2023

Statistik:

Sulz - Kreuzstetten 2:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (63.) Pöschl, 1:1 (88.) Westermayer, 2:1 (90+2.) Zabadal

Karten: Zabadal (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Willinger (88., Gelbe Karte Foul)Stroschneider (91., Gelbe Karte Kritik), Klein (26., Gelbe Karte Foul), Westermayer (90+3., Gelbe Karte Kritik), Koudela (90+5., Gelbe Karte Kritik)

Sulz: Sveda, Wiesinger (86. Mayer), Pöschl, Kadlcek (90+3. Maier), Wendy, Zaloudek, Zabadal, Oslejsek (77. Willinger), Huber, Glavas, Siml

Kreuzstetten: Gröger, Tischler, Schertler (74. Putz), Zwieb, Weichselberger, Koudela, Kofler (81. Westermayer), Freudhofmaier, Fendt, Klein (76. Fouad), Lehner

52 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Strauch