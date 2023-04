Stetten gewinnt verloren geglaubtes Spiel

Werbung

Sulz - Stetten 2:3. Beim Mittelständlerduell am ungewöhnlichen Sonntagabendtermin erwischten die Sulzer den besseren Start und verzeichneten früh durch Spielertrainer Thomas Kadlcek die erste gute Chance, er scheiterte aber an Keeper Ralph Kittenberger. Generell war die Partie relativ ausgeglichen, Sulz hatte aber mehr Spielanteile und bessere Chancen. Legionär Ondrej Zabadal ließ zunächst noch bei einem 1-gegen-1, wo ihm der Ball versprang, das 1:0 liegen, nach einem Oslejsek-Steilpass durfte er aber jubeln. Kadlcek war mit dem Auftritt seines Teams vorerst ziemlich zufrieden, ihm zufolge ließ man defensiv wenig zu und kreierte viele Möglichkeiten.

„Wir haben die Partie eigentlich im Griff gehabt und bis zur 75. Minute nur zwei Distanzschüsse zugelassen“, so der Sulzer Spielertrainer, der in Minute 55 zwei Gegner stehen ließ und auf 2:0 erhöhte. „Nach 70 Minuten hat jeder am Platz geglaubt dass die Partie entschieden ist. Ich hab natürlich gehofft dass wir es drehen, aber der Glaube daran war nicht groß“, gestand Petru ein. In der 77. Minute patzten allerdings Andreas Huber und Petr Sveda bei einem weiten Ball und Skender Beqiri verkürzte aus kurzer Distanz zum 2:1. „Da haben wir dann die Köpfe hängen gelassen als würde es 2:4 stehen, das kann ich mir auch nicht erklären“, war Kadlcek ratlos.

Alle Stettner Treffer fielen nach hohen Bällen

Plötzlich war die Partie völlig anders, die bei Standards harmlosen Stettner brachten plötzlich eine gefährliche Flanke nach der anderen in den Sechzehner und pressten hoch an. In Minute 82 folgte eine Ecke auf die kurze Stange, bei der die Sulzer Defensive wieder nicht gut reagierte und Marcel Weingartner staubte zum 2:2 ab.

Nur eine Minute später passierte es wieder: Weiter Ball, Gestocher, Tor – Patrick Gschweidl drehte die Partie zum 2:3 für Stetten. Sulz kam nicht mehr zurück, zudem verletzte sich Robert Vock in der Schlussphase. Kadlcek war ernüchtert: „Eigentlich war die Niederlage unverdient, aber auch verdient, weil sie unsere Fehler ausgenutzt haben“. Petru betonte die Wichtigkeit des 2:1: „Genau so einen Moment haben wir gebraucht, da haben wir dann ganz anders gespielt“.

09.04.2023 18:30

Statistik:

Sulz - Stetten 2:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 (26.) Zabadal, 2:0 (55.) Kadlcek, 2:1 (77.) Beqiri, 2:2 (82.) Weingartner, 2:3 (83.) Gschweidl

Karten: Pöschl (60., Gelbe Karte Foul)Hornyak (90., Gelbe Karte Unsportl.), Gschlent (56., Gelbe Karte Kritik)

Sulz: Oslejsek, Kadlcek, Wiesinger, Zabadal, Siml, Pöschl, Wendy, Sveda, Huber, Zaloudek, Vock (90. Willinger)

Stetten: Habeler, Gaida, Gschlent (62. Kreiner), Weingartner, Gschweidl, Beqiri, Aleksandropulos, Kittenberger, Bachmaier (62. Weber), Ubrig, Schmid (62. Hornyak)

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Erkol