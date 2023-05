Knalleffekt: Hofstätter muss vorzeitig gehen

Paukenschlag: Als Tabellenführer trennte sich der SV Langenzersdorf vom sportlichen Leiter Manuel Hofstätter. Dies verkündete der Vereinsvorstand in einem offenen Schreiben an die Öffentlichkeit: „Der Vorstand hat sich dazu entschieden, sich von Manuel Hofstätter als sportlichem Leiter zu trennen. Unterschiedliche Ansichten haben dazu geführt, dass sich der gemeinsame Weg nun trennt. Trotz herrschender Differenzen möchten wir betonen, dass Manuel Hofstätter in seiner Funktion als Tormann und auch in der Funktion des sportlichen Leiters stets hervorragende Arbeit geleistet hat.“

Der SVLE dankt Hofstätter für „seine Professionalität, sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz“ und wird ihn „für den Erfolg des Teams in guter Erinnerung behalten“. Nun konzentriert sich der Verein darauf, „den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gemeinsam mit dem verbleibenden Team weiterhin an einer erfolgreichen sportlichen Zukunft zu arbeiten“. Während der Zeit, in der man sich nach dem optimalen Nachfolger für Hofstätter umsieht, wird Andreas Pangerl die Rolle des offiziellen Sprachrohrs des Vereins übernehmen. Pangerl hatte dieses Amt bereits vor Hofstätters inne.

Hofstätter sieht die Trennung wiederum nicht so harmonisch, wie es der SVLE-Vorstand beschreibt: „Ich bin seit sieben Jahren ein Teil dieses Vereins und habe mich immer für den SVLE eingesetzt. Am vergangenen Donnerstag wurde ich dann zum Vereinsgelände bestellt. Nur zwei Vorstandsmitglieder waren anwesend, um mir mitzuteilen, dass ich meines Amtes enthoben wer-de. Ein Monat zuvor hat man mit mir noch den Vertrag als sportlicher Leiter verlängert.“

Hofstätter: „Man wollte mich vom Hof jagen“

Hofstätter fühlt sich überhaupt unfair behandelt: „Ich kann diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. Wir stehen sowohl mit der ersten als auch der zweiten Mannschaft auf dem ersten Tabellenrang – das haben wir uns in den letzten zwei Jahren hart erarbeitet. Nun möchte man mich so kurz vor dem lang ersehnten Ziel vom Hof jagen.“ Von der Vereinsführung ist Hofstätter enttäuscht: „Ich dachte, dass unser Verein für Menschlichkeit und Familiarität steht. Am Tag meiner Entlassung habe ich davon nichts mitbekommen.“

Für die Sportler hat Hofstätter versöhnliche Worte übrig: „Ich hoffe für die Mannschaft, dass sie die wohlverdiente Meisterschaft einfährt, zudem wünsche ich allen Vereinsmitgliedern, die es verdienen, alles Gute. Auch der unerfahrene Vorstand wird in Zukunft sicherlich noch viel dazulernen ...“