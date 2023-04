Nach 1:8 war Schluss

„Ich kann mir die Leistung nicht erklären. Das war inferior, da war kein Wille, kein gar nichts“, war Hohenruppersdorf-Trainer Alexander Herkner nach dem 1:8 gegen Gaweinstal am vergangenen Dienstag sprachlos. Die 13. Niederlage im 14. Spiel war dann auch für den Vorstand eine zu viel – am Mittwoch wurde der Coach von seinen Aufgaben entbunden. „Andi Sollinger (Obmann, Anm.) hat mich angerufen und mir das mitgeteilt. Wir hatten ein gutes Gespräch und ich hab mich am Donnerstag vom Team verabschiedet“, erzählte Herkner. Er genießt vorerst die Vereinslosigkeit und wünscht dem SCH alles Gute für die Zukunft. Ein Abschiedsspiel in der Reserve ist auch geplant.

„Es war eine schwierige Zeit und ich habe bis zum Schluss auf die Wende gehofft. Leider ist mir das nicht gelungen“, war Herkner selbstkritisch. Sektionsleiter Johannes Kohl nahm auch Stellung: „Nach dieser Partie mussten wir reagieren. Es tut mir leid um ihn, er hatte nie alle Spieler zur Verfügung. Da hätten andere Trainer auch nicht viel mehr rausholen können, aber ein Punkt ist einfach zu wenig.“

Sollinger springt als Interimstrainer ein

Bis ein Nachfolger gefunden ist, springt Sollinger als Interimscoach ein, er will dies laut Kohl aber maximal bis Saisonende machen. Die von Herkner im Winter geholten Spieler bleiben dem Verein vorerst erhalten. „Bis Saisonende bleiben sie alle, darüber hinaus müssen wir schauen“, so Kohl.

Gegen Schrick sah der Funktionär einen bemühten, wenngleich offensiv zu harmlosen Auftritt. Mit der Rückkehr der Abwehrstützen Markus Pistrol und Andreas Steiner soll sich das ändern: „Wenn sie zurückkommen, können wir Spieler wie den Esberger Flo wieder weiter vorne einsetzen.“ Der SCH muss nun rasch in die Spur kommen, schließlich geht es am Freitag zu Spitzenreiter Langenzersdorf.