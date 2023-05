Gaweinstal krönte den Meister

In der Zuschauerrolle wurde Langenzersdorf am Samstag Meister. Selbst gewann man schon am Donnerstag gegen Würnitz, am Samstag bezwang Gaweinstal dann Leitzersdorf, den letzten verbliebenen Konkurrenten, mit 3:2. Die Bedeutung des Spiels für den SVLE war Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl bewusst: „Wir wollten gewinnen und eine gute Leistung zeigen, egal ob wir sie zum Meister machen oder nicht“. Langenzersdorf-Kapitän Simon Jany bedankte sich nach dem Spiel beim Gaweinstaler Captain Christopher Effenberger, Fleckl richtete aus: „Wenn du nur einmal verlierst, bist du verdient Meister“.

Nächste Woche ist der USV spielfrei, mehrere Spieler fliegen nach Dortmund und schauen sich das mögliche Meisterstück gegen Mainz an. Währenddessen plant Fleckl bereits für die kommende Saison: „Ziel sind die Top-drei bis fünf. Bis auf ein, zwei Spieler haben schon alle zugesagt, dass sie bleiben“. Das gilt auch für den Kapitän selbst, der in Hauskirchen im Gespräch war. „Das freut uns besonders, weil er für den Verein sehr wichtig ist“, so Fleckl. Zugänge plant der USV – wie schon in den letzten Transferperioden – nur punktuell.