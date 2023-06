Kretschmer auf den Spuren des Bruders

Mit einer Auswechslung in Minute 90 verabschiedete der USV Sulz beim Match in Gaweinstal Spielertrainer Thomas Kadlcek. Auf der anderen Bank machte sich einstweilen Julian Kretschmer für seinen Einsatz bereit. Der gelernte Offensivmann und Bruder von Stripfing-Keeper Kilian wurde anstelle von Christopher Effenberger im Tor eingetauscht und bekam für seinen Kurzeinsatz auch noch die Kapitänsschleife überreicht.

Aber wie kam es dazu? „Eigentlich war es ein Spaß zwischen mir, dem 'Effi' und dem Trainer, die haben gesagt, dass ich Tormann-Gene hab, aber die Nerven dafür nicht“, schilderte Kretschmer. Schließlich wurde ausgemacht, dass der 24-Jährige, der aufgrund einer Knieverletzung noch nicht für ein Comeback am Feld bereit war, zu einem Einsatz im Tor käme, falls Gaweinstal zwei Tore vorne liegt. Und nachdem Michael Wimmer in Minute 87 auf 3:1 stellte und somit seinen Hattrick schnürte, womit er Rang zwei in der Torschützenliste absicherte, durfte Kretschmer tatsächlich noch ein paar Minuten im Tor spielen – in Stripfing-Kleidung. „Ich hab kein Tormann-Trikot und hab eins von Kilian gekriegt. Da war zwar das Stripfing-Logo drauf, aber es steht ja eh Kretschmer oben, also das hat man schon erkannt“, lachte Julian. „Ich hab dann sogar einen Schuss ganz gut abgewehrt, aber leider muss ich jetzt nochmal Einstand zahlen“, grinste der Aushilfs-Keeper.

Ein besonderes Spiel, nämlich das letzte für den USV, war es auch für Philipp Haller, der wohl nach Markgrafneusiedl wechselt. „Die trainieren später und es liegt näher bei ihm, also das hat familiäre Gründe. Er geht auf jeden Fall im Guten“, so Obmann Andreas Fleckl. Ansonsten sind für kommende Saison noch keine Transfers fixiert, allerdings muss Jan Ciganek noch verletzungsbedingt ein Monat lang pausieren.