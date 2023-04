Zwangspause für Kretschmer

Werbung

Nach der Gehirnerschütterung, die der Gaweinstaler Julian Kretschmer im Spiel gegen Groß-Schweinbarth nach dem Zusammenprall mit einem Gegner erlitt, meldete sich der Offensivspieler fürs Derby gegen Schrick wieder rechtzeitig fit. Nun ist gewiss, dass er sich dort erneut verletzt hat – und das, obwohl er am Samstag sogar noch bis zur 91. Minute spielte. „Ich bin Mitte der ersten Halbzeit auf einen Kopfball gegangen und beim Aufkommen hat es mir einen Stich im rechten Knie gegeben. Das leichte Kopfweh von der Gehirnerschütterung hat das aber überwogen und ich konnte weiterspielen“, erzählte Kretschmer.

Am Tag nach dem Derbysieg kam aber der Schock: „Ich hab mir in der Früh einen Kaffee gemacht und gemerkt, dass ich den rechten Fuß nicht mehr richtig abbiegen kann“. Die bittere Diagnose: Außenbandeinriss im Knie, Knochenmarksödem und der Meniskus ist auch beleidigt. „Das ist halt eine typische Fußballerverletzung, ich muss jetzt vier bis sechs Wochen pausieren. Ich hoffe dass ich schnell wieder zurückkommen kann“, so Kretschmer, der seinem Team nun in den entscheidenden Wochen teilweise fehlt.

Beim Nachtrag am Dienstag fehlen Michael Wimmer und Jiri Velecky

Besonders weh tut ihm, dass er das Spitzenspiel gegen Langenzersdorf am Freitag verpasst, er zeigt sich aber optimistisch: „ Ich hoffe dass die Burschen das richten und die drei Punkte in Gaweinstal bleiben“. Angesichts des Sechspunktespiels wird der USV auch hoffen, dass das ursprünglich für Freitag angesetzte Spiel in Hohenruppersdorf am Dienstag tatsächlich nachgetragen werden kann – ansonsten müssten Michael Wimmer und Jiri Velecky ihre Sperren ausgerechnet gegen den Ersten absitzen. Das fußballfreie Wochenende nutzt man übrigens trotzdem gut aus: Die Neuzugänge Leonard Dubec, Mario Belcar, Savas Önel und Daniel Lang zahlen am heutigen Samstag in der Jedlersdorfer Alm ihren Einstand, anschließend wird in Wien fortgegangen.