Haselmayr kommt, zwei „Urgesteine“ hören auf

Lange hat die Trainersuche beim USV Leitzersdorf nicht gedauert, mit Martin Haselmayr kommt der Meistermacher des SV Leobendorf II zurück. Denn bereits 2018/19 war er Coach bei den Leitzersdorfern.

„Wir haben mit mehreren Kandidaten Gespräche geführt. Im Endeffekt haben wir aber auf eine rasche Lösung gepocht und uns für Martin Haselmayr entschieden, da wir wissen, was wir damals an ihm hatten“, begründet USV-Obmann Christoph Reiterer die Entscheidung des Vereins. In der kommenden Saison möchten die Leitzersdorfer das Ziel Meistertitel also gemeinsam mit ihrem Ex-Trainer stemmen: „Martin kennt den Verein gut und hat großes Interesse daran die Mission, die er in seiner ersten Periode bei uns nicht endgültig abgeschlossen hat, nun zu vollenden.“

Im Zuge des 4:2-Heimsieges gegen das Tabellenschlusslicht Hohenruppersdorf mussten sich die Leitzersdorfer dafür von zwei langjährigen Spielern verabschieden. So setzten Kapitän Daniel Berger sowie Defensiv-Allrounder Bernhard Fischill mit dem Sieg am vergangenen Samstag einen Schlussstrich unter ihre Karriere.

Berger freut sich auf Urlaub im September

Berger verbrachte den Großteil seiner Karriere in Stockerau, Sierndorf und natürlich Leitzersdorf. Seine größten Erfolge feierte er beim SV Sierndorf mit dem Meistertitel 2014/15 in der 1. Klasse Nordwest sowie dem Meistertitel 2017/18 in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Nachdem Berger zwischen 2007 und 2010 bereits beim USV Leitzersdorf aktiv war, schloss es sich nach seiner Zeit in Sierndorf im Jahr 2018 den Leitzersdorfer erneut an. Nun endet seine Zeit als Spieler: „Es war wirklich eine superleiwande Zeit, ich werde mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf sie zurückblicken. Ich freu mich aber schon, dass ich jetzt endlich im September Urlaub machen kann.“ Berger wird dem USV abseits des Rasens erhalten bleiben: „Ich werde wohl die Funktion als stellvertretender sportlicher Leiter einnehmen. Auch das Amt des zukünftigen Co-Trainers steht im Raum.“

Auch der „Fußballgott“ geht in den Ruhestand

Vollkommen anders die Situation bei Fischill aus. Egal ob SV Gmundner Milch, SV Grün-Weiß Micheldorf, SC Marchtrenk oder ATSV Stadl-Paura: Fischill spielte in fast zwei Jahrzehnten gefühlt überall in Oberösterreich und Niederösterreich. Nach sechs Saisonen und dem Meistertitel 2014/15 beim TSU NeuMed Obergänserndorf führte Fischills Weg über Großebersdorf schließlich nach Leitzersdorf. „Bernhard Fisch Fußballgott“, findet Mannschaftskollege Ivan Bosnjak liebevolle Worte für Fischill.

Auch „Fisch“ selbst ist der Abschied nicht einfach gefallen: „Ich werde es definitiv vermissen. Da ich aber Familienvater bin, möchte ich meine Freizeit meinen Kindern widmen. Wenn diese irgendwann auf eigenen Beinen stehen, gebe ich ja vielleicht ein Comeback.“