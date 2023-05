Kadlcek-Aus nach über fünf Jahren

2018 als Spieler gekommen, 2021 zusätzlich als Trainer – Thomas Kadlcek (46) prägte die letzten Jahre des USV Sulz maßgeblich. Nun steht aber fest, dass der Spielertrainer und Stürmer (mit acht Treffern bester Torschütze seines Teams) im Sommer den Klub verlassen wird. „Die Entscheidung ist eigentlich von mir aus gegangen, ich hab jetzt 40 Jahre lang Fußball gespielt und mich immer danach gerichtet. Jetzt will ich ein bisschen mehr Zeit haben“, so Kadlcek, der das Amt des Spielertrainers aufgrund des organisatorischen Aufwandes als „anstrengend“ empfand.

Ursprünglich lotste sein Freund und langjähriger Weggefährte Peter Klofac den gebürtigen Wiener ins Weinviertel, nach dessen Rückzug als Coach vor zwei Jahren war Kadlcek der Wunschnachfolger von Klofac. „Es war eine sehr schöne Zeit, wir haben das Team weiterentwickelt und junge Spieler eingebaut und ich denke, dass wir auch die Reserve weitergebracht haben“, resümiert Kadlcek. Der aktuelle achte Platz entspricht nach Rang fünf in der Vorsaison nicht den Erwartungen des Spielertrainers, dieser gesteht ein: „Es rennt halt nicht immer so wie man es sich vorstellt. Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden und auch der Verein war immer total korrekt“. Bezüglich des Nachfolgers auf der Trainerposition und auch wegen Spielertransfers befindet sich der Klub in Gesprächen.

Bitter: Bei der großen 50 Jahr-Feier des USV ist Kadlcek nicht dabei, da er mit seinen Arbeitskollegen von der Wien Energie ein internationales Fußballturnier im französischen Bordeaux bestreitet. „Der Termin war schon vor der 50 Jahre-Feier fixiert, aber da ist jetzt schon ein weinendes Auge dabei“, war Kadlcek ehrlich.

Am 17. Juni: Sulz empfängt die Rapid-Legenden

Der USV Sulz lädt nämlich am 17. Juni zu einem Spiel zwischen den Legenden des eigenen Vereins und jenen von Rapid Wien am Sportplatz in Obersulz. Um 19.30 Uhr ist Anpfiff, der Eintritt beträgt sieben Euro. Zuvor bestreiten die Nachwuchsmannschaften des USV und die örtlichen Vereine Spiele, kurz vor Anpfiff wird die bereits im Betrieb befindliche Flutlichtanlage dann auch offiziell eingeweiht.

Zugesagt haben bei den Rapid-Legenden bereits Steffen Hofmann, Erwin Hoffer, Ladislav Maier, Stefan Kulovits, Thomas Schrammel, Martin Hiden, Tanju Kayhan, Muhammet Akagündüz, Marcus Pürk, Patrick Jovanovic, Rene Wagner und Gerald Willfurth.