Sulz ist auf Revanche aus

Seit der ersten Frühjahrspartie (1:0 gegen Hohenruppersdorf) wartet Sulz auf einen Punktegewinn. Auf die Niederlage in Langenzersdorf folgte der Selbstfaller gegen Stetten, wo man lange 2:0 führte, aber nach drei Gegentreffern in sechs Minuten 2:3 verlor. Weil die Partie in Würnitz – so wie der gesamte Spieltag in der Liga – ins Wasser fiel, war man diese Woche spielfrei. Dabei bräuchte man dringend Punkte, denn Sulz ist mittlerweile auf Rang acht abgerutscht. Nach der Stetten-Partie forderte Coach Thomas Kadlcek eine Leistungssteigerung, um „wieder dorthin zu kommen, wo wir in der Tabelle eigentlich hingehören“.

Kadlcek: „Wollen schnell in die Spur kommen“

Die nächste Chance auf Besserung besteht am Freitag, wenn es daheim gegen Kreuzstetten geht. Der FCK musste gegen Ulrichskirchen zum zweiten Mal in Folge absagen und wartet seit dem 2. April (3:1 gegen Schrick) auf die nächste Partie. An Sulz erinnert sich der FCK gerne zurück, gewann man doch im Herbst mit 6:0, wobei Joker Florian Fischer vier Tore erzielte. Kadlcek ist auf Revanche aus: „Wir haben sicher noch eine Rechnung offen, das im Herbst war hoffentlich ein einmaliger Ausrutscher.“

Mit dabei sein sollte auch Winterzugang Ondrej Zabadal, der am Wochenende krankheitsbedingt gefehlt hätte. „Wir wollen schnell wieder in die Spur“, will sich Kadlcek keine weiteren Patzer erlauben. Zumindest vor der FCK-Offensive sollte sein Team gewarnt sein.