Wendy holte den 19. Sieg im 20. Derby

Seit Einführung des Online-Systems 2008 standen sich die Erzrivalen Sulz und Hohenruppersdorf insgesamt 30 Mal gegenüber, wobei der USV neben 22 Siegen – der letzte kam am Samstag hinzu – drei Unentschieden und fünf Niederlagen einstecken musste.

Noch besser sieht die Statistik von USV-Urgestein Leopold Wendy aus: In 20 Partien gegen den Nachbarn gewann er 19-mal, die einzige Niederlage 2011 war ihm zunächst nicht im Gedächtnis: „Das ist mir erst aufgefallen, als ich online nachgesehen habe, also ich hab doch schon einmal ein Derby verloren.“ Ansonsten fehlte er des Öfteren verletzungsbedingt, bei der bisher letzten Pleite 2018 war er im Urlaub.

Wendy: „Bin bei Derbys besonders motiviert“

Zufall? Wendy zufolge nicht unbedingt: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bei Derbys besonders motiviert bin. Ich war in Hohenruppersdorf in der Schule und kenne dort alle sehr gut, so kommen Freundschaften und Rivalitäten zustande.“ Besonders sind für ihn auch die Derbys gegen Spannberg (wo das letzte Pflichtspiel 2017 war) und Schrick. Vor jedem Derby schwört Wendy die Spieler in der Kabine auf die Partie ein und will, dass die Siegesserie möglichst lange hält. „Am schönsten ist es, wenn man gegen die Nachbarn gewinnt und nach dem Spiel bei einem Bier oder Spritzer zusammensteht“, so Wendy.

Mit seinem Gegenspieler Andreas Steiner tauschte er am Samstag versöhnliche Worte aus: „Ich hab ihm gesagt, dass mir Duelle auf Augenhöhe am liebsten sind. So Partien wie das 5:0 2015 sind auch schön, aber am besten sind die engen Partien, wo die Fans mitgehen.“ Dementsprechend hofft Wendy, dass der Rivale, das Team von Alexander Herkner, im Frühjahr in die Spur findet.

Am Samstag waren die Gäste trotz ansprechender Leistung lange an einem Punktegewinn dran, erst in der Schlussviertelstunde fiel die Entscheidung: Der laut beiden Trainern im Abseits stehende Neuzugang Ondrej Zabadal schoss das Goldtor für Sulz, unmittelbar danach blieb die Pfeife nach einem vermeintlichen Elferfoul an Steiner stumm. Dementsprechend aufgeheizt waren die Gemüter nach Spielende, die Gäste fühlten sich unfair behandelt. Petr Kanovsky und Trainer Herkner sahen schließlich Rot wegen Beleidigung. „Ich hab ihm nur gesagt, dass es eine Frechheit ist, dass er den Elfmeter nicht gibt. Und der Petr hat gar nicht direkt mit dem Schiri gesprochen, sondern mit dem Masseur, und ‚p****‘ gesagt“, so der Coach.