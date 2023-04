Zahn verloren, Nase geprellt

Der glückliche 2:1-Sieg der Kadlcek-Elf über Kreuzstetten nach einem Zabadal-Treffer in der Nachspielzeit wird Manuel Zaloudek wohl länger in Erinnerung bleiben – schließlich verlor er bei einem Zweikampf einen Schneidezahn und prellte sich das Nasenbein. „Das war Pech, ich will dem Gegner nichts unterstellen. Er hat mich mit der Schulter am Kopf erwischt und dann war ich kurz weg. Mein Trikot war vom Blut dann eher rot als weiß“, lachte Zaloudek. Er biss die verbliebenen Zähne aber zusammen und durfte am Ende über den Sieg jubeln: „Der schmeckt jetzt noch besser.“ Gegen Leitzersdorf muss er allerdings pausieren.

