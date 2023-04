Spielabbruch nach Attacke auf Schiedsrichter

Würnitz - Groß-Schweinbarth Abbruch bei 1:2. Das Duell zwischen Würnitz und Groß-Schweinbarth begann ursprünglich als faires Fußballspiel und mit einem Traumstart der Gäste: Nach nur zwei Minuten köpfte Manuel Loibl Groß-Schweinbarth nach einer Ecke in Führung. Danach sah SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm ein Chancenplus für sein Team, bis zum Pausenpfiff sollte aber kein Tor fallen. Auch in Halbzeit zwei sah zumindest der Groß-Schweinbarther Funktionär sein Team als das bessere an, etwa in Minute 70 fiel aber durch Antonin Cech der Ausgleich.

Fast im Gegenzug fiel – wieder durch einen Standard - das 1:2, diesmal hieß der jubelnde Torschütze Tobias Kiss. Würnitz versuchte danach zurückzukommen und erzielte auch ein Abseitstor. Wenige Minuten vor dem Ende landete ein Ball im Out und die Gäste versuchten in Person von Tobias Kiss und Kevin Knürzinger etwas Zeit zu schinden. „Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Zeitspiel ist ein Teil des Fußballs“, war FCW-Obmann Gernot Stöcklmayer ehrlich.

Agac trat auf SVG-Keeper Kevin Knürzinger ein

Joker Mert Agac brachte dies aber auf die Palme und er attackierte Knürzinger, der den Ball in der Hand hielt, mit einem Kopfstoß und trat anschließend auf den Schlussmann der Gäste ein. Es folgte eine Rudelbildung, wobei sich Agac nicht beruhigen ließ und auch weitere Gegenspieler attackieren wollte. Schiri Oguz Koc zeigte dem bereits für ein Foul zuvor verwarnten Agac Rot, woraufhin der Würnitzer den Unparteiischen wegstieß. Dies brachte Koc dazu, das Spiel ganz abzubrechen.

Stöcklmayer konnte auch nach der Partie nicht fassen, welche Szenen sich auf dem Rasen abgespielt haben: „Ich bin sprachlos. Dieses Verhalten ist nicht entschuldbar, ich verurteile dies aufs härteste. Es ist sehr schade, dass nun die ganze Mannschaft die Folgen des unsportlichen und rätselhaften Verhaltens eines einzigen Spielers tragen muss.“ Widhalm sah sein Team als das klar bessere und auch offensiv gefährlichere an. Auch er war verwundert: „Eigentlich war es eine ruhige Partie. Der FC Würnitz kann da auch nichts dafür“.