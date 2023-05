Sulz fährt mit drei Punkten aus Würnitz heim

Würnitz - Sulz 0:2. Beide Mannschaften taten sich in der ersten Hälfte schwer in die Partie zu finden. Im Laufe des Spiels gelang es aber sowohl den Würnitzern als auch den Sulzern immer wieder kleine Nadelstiche zu setzen.

Interessant wurde die Partie aber erst mit dem Beginn der zweiten Hälfte. Die Sulzer kamen als stärkere Mannschaft aus der Kabine und setzten die Gastgeber aus Würnitz unter Druck. Immer wieder kamen die Gäste zu Aktionen, die eigentlich in einem Tor enden hätten müssen. Es dauerte aber bis zur 68. Minute, bis es erstmals im Kasten der Würnitzer klingelte. Ondrej Zabadal bekam in abseitsverdächtiger Position den Ball zugespielt und zögerte nicht lange vor Würnitz-Keeper Jaroslav Behalik. Er drückte die Kugel eiskalt ins Netz der Würnitzer und stelle den Spielstand damit auf 0:1 für die Gäste aus Sulz.

Viele Chancen, wenige Tore

Spätestens nach dem 0:1 hatten die Sulzer am Rasen die Oberhand. In der 78. Minute konnten sie die spielerische Dominanz auch nutzen, um die Führung auszubauen. Radek Oslejsek nahm sich aus 20 Metern ein Herz und schlenzte die Kugel ansehnlich ins Lange eck zum 0:2. Die Würnitzer warfen zwar alles in die Waagschale, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Bemühungen der Gastgeber blieben jedoch erfolglos. Kurz vor dem Pausenpfiff holte sich der Sulzer Dominik Janka noch die gelb-rote Karte ab. Am Endstand von 0:2 für seine Mannschaft änderte dies aber nichts.

„Heute war einfach nicht unser Tag. Der Sieg geht verdient an Sulz“, so Würnitz-Obmann Gernot Stöcklmayer.

Statistik:

Würnitz - Sulz 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (68.) Zabadal, 0:2 (78.) Oslejsek

Karten: Mistak (52., Gelbe Karte Kritik), Ündemir (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Gastinger (70., Gelbe Karte Kritik), Wagner (44., Gelbe Karte Kritik)Janka (90+1., Gelb/Rote Karte Foul), Zabadal (66., Gelbe Karte Foul), Janka (90., Gelbe Karte Foul), Wiesinger (70., Gelbe Karte Foul)

Würnitz: Behalik; Kratschmayr, Wagner, Malek, Ogrodnik; Gastinger (79. Pejanovic), Ündemir; Schöpf, Mistak, Isik; Cech

Sulz: Kadlcek (77. Willinger), Glavas, Siml, Zabadal, Mayer (89. Janka), Sveda, Wiesinger, Oslejsek (90+2. Bruckner), Huber, Wendy, Pöschl

0 Zuschauer, Schiedsrichter: Mihai-Romulus Nan