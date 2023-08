Doppelrunde folgt auf Gaweinstaler Frühstart

Die Marathon-Saison mit 30 Runden und 240 Spielen startete mit dem vorgezogenen Duell zwischen Gaweinstal und Rabensburg. Die ersatzgeschwächten Gäste fingen sich trotz sehr defensiver Ausrichtung drei schnelle Tore von der vorne eiskalten Pasching-Elf und konnten sich nicht mehr aufbäumen, am Ende holte Grün-Weiß mit einem 5:0 drei ungefährdete Punkte zum Auftakt. „Gaweinstal war spielbestimmend und zugleich sehr effektiv. Der Sieg war vielleicht zu hoch, aber verdient“, war Gäste-Coach Hannes Kantner ehrlich.

Am Freitag und Samstag startet dann – mit Ausnahme von Drasenhofen und Sulz – auch der Rest in die Meisterschaft, am 14. und 15. August sind sieben weitere Partien angesetzt. Gaweinstals nächster Gegner Wetzelsdorf schaute der Pasching-Elf am Sonntag bereits auf die Füße, Sektionsleiter Bernhard Hornicek gibt sich eher defensiv: „Wenn wir uns im Spielstil so verhalten wie gegen Unterstinkenbrunn und die Fehler vermeiden, könnten wir einen Punkt mitnehmen.“ Als Saisonziel nennt der Funktionär die Top-fünf.

Zwei neue Ulrichskirchner verpassen den Auftakt

Ähnliches nimmt sich Ulrichskirchen vor, das Team von Christopher Petermann startet am Freitag gegen Eibesthal und empfängt am Dienstag im Derby Kreuzstetten. Die Neuen Dino Hamidovic und Ferid Mustafic fehlen fix, der Coach ist dennoch guter Dinge: „Wir stellen schon den Anspruch, dass wir gewinnen, aber es gibt keine schlechten Gegner.“

Altlichtenwarth mutierte mit 25:11-Toren aus vier Testpartien zum Garant für Offensivfeuerwerke, vielleicht gerade deswegen stapelt Obmann Jürgen Roob eher tief: „Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen. Bis auf Strasshof waren das alles klare Sachen, aber es war kein höherklassiger Gegner dabei. Wir fahren aber guten Mutes nach Poysbrunn.“

Von einem „Regenerationsjahr“ mit einer Platzierung im vorderen Drittel als Ziel spricht Kreuttal-Sektionsleiter Christoph Hangelmann. Gerade der Auftakt in Hauskirchen wird für den Absteiger ein harter Brocken, zumal die Testspielergebnisse durchwachsen waren.

Weitere heiße Kandidaten auf einen Sechs-Punkte-Start könnten die SG Schrattenberg/ Herrnbaumgarten, Wilfersdorf und Schrick sein, denen der Papierform nach jeweils zwei Duelle auf Augenhöhe bevorstehen.