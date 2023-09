Drei Mannschaften im Gleichschritt

Sieben von 30 Runden und damit knapp ein Viertel der Saison sind in der 2. Klasse Weinviertel bereits absolviert. Bei der fast perfekten Ausbeute von 19 Zählern halten mit Gaweinstal, Altlichtenwarth und Kreuttal drei Teams.

Gaweinstal gewann die letzten zwei Partien gegen Kreuzstetten und die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten mit Leichtigkeit und siegte 4:0 bzw. 5:0. Die Pasching-Elf besitzt gemeinsam mit Altlichtenwarth die stärkste Offensive der Liga, beide Teams halten bei einem Torverhältnis von 25:6. Nächste Woche geht es gegen den Vierten Wilfersdorf weiter, vor dem ersten Pflichtspiel gegeneinander seit 2011 bleibt Obmann Andreas Fleckl zurückhaltend: „Wir wollen zumindest ungeschlagen bleiben, aber auch drei Punkte sind möglich, wenn alle beim Training und im Spiel weiter so Gas geben wie jetzt.“

Bis jetzt jeden Rückstand gedreht

Die Aufgabe Wilfersdorf gemeistert hat bereits Altlichtenwarth. Die offensivstarke Schachinger-Elf feierte gegen den FCW den sechsten Sieg in Folge, tat sich aber lange schwer. Roman Sirota und Filip Krchnak drehten die Partie schließlich zugunsten des SCU, der heuer zum dritten Mal in Rückstand geriet, aber danach stets gewann. Sein Comeback nach über drei Monaten Pause gab dabei der nur mehr sporadisch spielende Ivica Pilic, der in der Innenverteidigung wieder stark performte. Vorne ist man jedenfalls besonders schwer ausrechenbar, mit Radim Cech, Krchnak und Tomas Krivanek sind gleich drei Spieler aus den Top acht der Torschützenliste Altlichtenwarther.

Die bis dato stärkste Abwehr stellt ganz klar Kreuttal. Das Team von Reinhard Klaus feierte nach dem 0:0 in Hauskirchen sechs Siege in Folge, nur beim 4:1 in Drasenhofen in der Vorwoche musste Goalie Kevin Janak einen Ball aus dem eigenen Tor fischen. Offensiv tat man sich vor fast 200 Zuschauern zu Hause gegen Schrick lange schwer, ein Traumtor von Andreas Haas brachte den SCK aber auf Siegeskurs und James Miller sorgte für die späte Entscheidung. „Schrick war wirklich sehr gut eingestellt. Das Spiel war lange auf des Messers Schneide. Diesmal war das Glück auf unserer Seite“, gab Klaus zu. Kommende Woche steht das Derby in Kreuzstetten an. Ebenfalls noch ungeschlagen ist Hauskirchen, das nach vier Unentschieden Fünfter ist.