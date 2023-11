Nun ist es fix: Gaweinstal ist Herbstmeister

Alles lief auf ein Fernduell um den Herbstmeister in der letzten Runde zwischen Gaweinstal und Altlichtenwarth hinaus. Die Pasching-Elf siegte ohne groß zu überzeugen mit 2:0 gegen Eibesthal, Altlichtenwarth musste am Sonntag in Hauskirchen nachlegen – und geriet prompt nach drei Minuten durch Kristian Wurst in Rückstand. In der Schlussphase sorgte Joker Gyuven Dzhelil endgültig für die Entscheidung: Hauskirchen siegte mit 2:0, Gaweinstal war fix Herbstmeister.

Filip Krchnak scheiterte beim Stand von 0:1 per Elfmeter, Altlichtenwarth-Trainer Patrick Schachinger wurde bereits zum fünften Mal in seiner Amtszeit vom Schiedsrichter hinter die Bande geschickt. „Sie haben mehr gebissen und sind mehr gelaufen. Gratulation an Hauskirchen“, war Sektionsleiter Jürgen Roob, der von einem „gebrauchten Tag“ sprach, fair. Krisenstimmung kommt dem Funktionär zufolge deswegen aber nicht beim SCU auf: „Wir werden als Zweiter überwintern und wir schauen nicht nach links oder rechts.“

Eine Gaweinstaler Abordnung rund um Obmann Andreas Fleckl war am Sonntag vor Ort und feierte den Herbstmeistertitel bereits: „Wir haben schon noch ein Bier getrunken. Es ist ein leiwandes Gefühl, auch wenn du eigentlich noch nichts erreicht hast.“ Seit dem Abstieg aus der 1. Klasse Nord 2009/10 wurde Gaweinstal bereits dreimal Vizemeister und viermal Dritter, nun scheint der Meister einmal mehr zum Greifen nahe.

Das Gefüge als Erfolgsgeheimnis

Was das Erfolgsgeheimnis hinter beeindruckenden zwölf Siegen und zwei Unentschieden in 14 Spielen ist? „Im Sommer ist das Team bis auf einen (Philipp Haller, Anm.) zusammengeblieben und die Neuen passen auch super dazu. Der eine rennt für den anderen, der Zusammenhalt ist bei uns top. Sonst holst du in Kreuttal auch kein 0:2 auf.“

Auch der große Kader, der einige Ausfälle abfangen konnte, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. „Derweil läuft alles für uns. Wir haben immer probiert, unser Spiel zu spielen, es war meistens schön anzuschauen“, meinte Fleckl mit einem Lachen.

Im Winter will der Funktionär – wie bereits in den letzten Transferperioden – eher zurückhaltend agieren. „Ich muss noch mit den Burschen reden, aber ich wüsste derweil nichts, dass jemand gehen will“, meinte Fleckl, auch Zugänge seien Stand jetzt nicht wirklich geplant. „Das Vertrauen in den Kader ist auf jeden Fall da“, merkte der Obmann an. Nun gilt es aber noch, den Fokus auf das schwierige Auswärtsspiel in Hauskirchen zu legen, um im Idealfall den Vier-Punkte-Polster zu verteidigen.