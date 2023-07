Roob führt die neue Gruppe an

Aus drei mach zwei! Dieses Motto galt kürzlich für die zweiten Klassen im Weinviertel, statt der 2. Klasse Marchfeld, 2. Klasse Weinviertel Süd und 2. Klasse Weinviertel Nord gibt es mit Saisonbeginn 2023/24 nur noch die 2. Klasse Marchfeld und die 2. Klasse Weinviertel. Aus drei mach zwei galt deshalb auch für die Gruppenleitung der jeweiligen Ligen. Hier passierte die „Fusion“ speziell auf Ebene 2. Nord und 2. Süd.

Angedacht war dort zunächst eine Doppelspitze mit Jürgen Roob, dem bisherigen Gruppenobmann der 2. Klasse Weinviertel Nord, und Leo Kostal, seinem Pendant aus der 2. Klasse Weinviertel Süd. „Wir wollten gleichwertige Partner sein, aber das lässt der Verband nicht zu“, schildert Roob. So ist es nun der Altlichtenwarther Obmann, der der neuen Liga vorsteht: „Jetzt steh ich halt ganz oben, aber natürlich wird alles in enger Absprache mit Leo gemacht“. Kostal ist offiziell Stellvertreter, genau wie Sulz-Funktionär Leopold Wendy. Für Letzteren gibt's Lob von Roob: „Ein junger, engagierter Funktionär, der sich reinhaut und auch gute Ideen einbringt.“

Auch sonst wurde auf Ausgewogenheit geachtet

Nord und Süd möglichst gleichberechtigt zu verschmelzen, war auch bei den anderen Funktionen ein zentrales Ziel. Schriftführer ist künftig Manfred Cermak (Ex-Nord), sein Stellvertreter Rudolf Karst (Ex-Süd). Kassier ist umgekehrt Josef Schütz (Ex-Süd), seine Stellvertreterin Margot Fritz (Ex-Nord). „Wir wollten es gemischt haben. Die Arbeit wird auch jeweils von beiden geteilt", erklärt Roob die Pläne.

Gewählt wurde all das bei einer Sitzung am Mittwoch in Schrick. Anwesend waren dort auch Hauptgruppen-Obmann Günther Breiner, der Gruppenobmann der 1. Klasse Nord Franz Trötzmüller, der Gruppenobmann der Bezirksklasse Weinviertel Josef Rosatzin, Regina Wimmer vom Frauenfußballausschuss des NÖ Fußballverbands sowie Monika Weinhofer-Jaderka. Letztere war bis dato Gruppenobmann-Stellvertreterin in der 2. Klasse Marchfeld, soll dort in wenigen Tagen aber zum Nachfolger des langjährigen Leiters Johann Prikowitsch gewählt werden.