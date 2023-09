 Altlichtenwarth drehte das Spitzenspiel

Altlichtenwarth - Wilfersdorf 2:1. Vor der Partie mussten die Hausherren noch eine Änderung an der Seitenlinie vornehmen. Cheftrainer Patrick Schachinger fiel kränklich aus uns wurde von Sektionsleiter Jürgen Roob vertreten.

Der erste Durchgang verlief eher verhalten. Dicke Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten keine und man konnte im besten Falle lediglich von Halbchancen sprechen. Altlichtenwarth-Sektionsleiter Jürgen Roob sprach von einer 50:50 Aufteilung der Spielanteile. Einmal wurde es dann doch gefährlich als die Gastgeber über die Außenbahn abschlossen und im Nachschuss scheiterten. „Da hätten wir vielleicht mit dem Rebound in Führung gehen können“, erzählte Roob und Wilfersdorf-Trainer Wolfgang Rygl sprach dazu: „Da hatten wir Glück."

Nach der Pause fielen die Tore

Zwar brachten die ersten 45 Minuten keinen Treffer, dafür zappelte im zweiten Durchgang das Netz bereits nach 120 Sekunden. Der Goalie der Altichtenwarther kam weit außerhalb des Strafraumes and den Ball und vertändelte diesen an Manuel Kramer. Der Mittelfeldspieler blieb cool und setzte die Kugel in einem Bogen hinter die Linie. „Aus meiner Sicht war das unnötig, dass der Tormann so weit rausgeht. Er hat ihn dann aber schön überhoben, das war auch nicht einfach“, analysierte Coach Rygl den Führungstreffer.

Altichtenwarth bewies allerdings, dass die bisherigen guten Ergebnisse keine Zufallsprodukte waren. Roman Sirota lies mit einem Haken zwei Gegenspieler aussteigen und zirkelte das Spielgerät ins linke Kreuzeck. „Das war das Tor der Runde, obwohl ich sonst keines gesehen habe“, scherzte Roob. Der FCW-Trainer war mit dem Defensivverhalten nicht ganz zufrieden: „Da haben sie zu schnell attackiert.“

Die Entscheidung fiel vom Punkt

In einem attraktiven zweiten Spielabschnitt drang Tomas Krivanek in den Strafraum ein und fand das ausgefahrene Bein von Roman Lanscha. Der Legionär nutzte dieses für ein sträfliches Foul, welches der Unparteiische auch erkannte. Roob und Rygl teilten sich hier eine Meinung, dass der Pfiff zurecht erfolgte. Filip Krchnak übernahm Verantwortung und drehte die Partie zugunsten seiner Farben - 2:1.

So übereinstimmend die Meinung über den Strafstoß war, so unterschieden sie sich über das Endergebnis. Während für Roob der Sieg in Ordnung geht war Rygl der Meinung, dass zumindest eine Punkteteilung gerecht gewesen wäre.

17.09.2023 16:30

Statistik:

Altlichtenwarth - Wilfersdorf 2:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (48.) Manuel Kramer, 1:1 (56.) Sirota, 2:1 (68., Elfmeter) Krchnak.

Gelbe Karten: Batinic (59. Foul), Müller (75. Kritik), Hadari (45. Kritik), Hager (93. Kritik); .

Altlichtenwarth: Steglegger; Cech, Krchnak (85. Hager), Urban, Hadari (61. Kalinov), Müller, Krivanek, Pilic, Batinic (77. Loibl), Paulhart, Sirota.

Wilfersdorf: Javorsky; Bachmayer (HZ. Lanscha), Stefan Kramer, Unger, Kevin Habich, Kerek (65. Kandera), Konecny, Niessler, Schöller (91. Bucher), Manuel Kramer, Cavkic.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Nermin Keserovic.