Rabensburger auf Ivanovs Spuren

Der Bulgare Trifon Ivanov war bekannt für seine physische Spielweise, seinen Einsatz und seine Hingabe auf dem Spielfeld. Der ehemalige Nationalspieler (75 Einsätze), der unter anderem auch für Xamax ind er Schweiz oder Betis Sevilla in Spanien spielte, verstarb tragischerweise im Jahr 2016 im Alter von 50 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Von 1996 bis 1998 hielt der knallharte Defensivmann seine Knochen für Rapid hin und spielte sich in dieser Zeit in die Herzen der Fans der Hütteldorfer. Seine leidenschaftliche Art, sein markanter Bart und sein Engagement auf dem Spielfeld haben ihn zu einer Legende für die Rapid-Anhänger gemacht.

1.200 Kilometer zur Ruhestätte

Jürgen Häusler, Mitglied beim Rapid Fanklub Grün weiße Auslese (Anm.: einer der größten Fanklubs Rapids österreichweit), war im Sommer im bulgarischen Burgas auf Urlaub. Bei der Heimreise wurde der Rapid-Legende gemeinsam mit Tochter Lea ein Besuch am Friedhof abgestattet. Um das Grab der leider viel zu früh verstorbenen Rapid-Legende aufzusuchen, nahm Häusler einen großen Umweg auf sich. Rund 1.200 Kilometer von seiner Heimat Rabensburg entfernt, ging Häusler auf die Suche nach Ivanovs letzter Ruhestätte.

„Wir haben Trifons Grab über eine Stunde gesucht, zum Glück war uns ein freundlicher Bulgare bei der Suche behilflich“, berichtet Häusler. Für ihn sei es ein komisches Gefühl gewesen, seinen Jugendheld am Friedhof zu besuchen.

Der Rapid Fanklub „Grün-Weiße Auslese – Fanklub Weinviertel“ wurde am 8. Jänner 2019 in Anspielung an das Gründungsdatum Rapids (8. Jänner 1899) gegründet. Der Fanklub hat mittlerweile rund 200 Mitglieder und zählt damit zu den größten offiziellen Fanklubs des Österreichischen Rekordmeisters.