Hauskirchen gewinnt in Altlichtenwarth und Gaweinstal ist Winterkönig

ALTLICHTENWARTH - HAUSKIRCHEN 0:2. Das Spiel war noch keine fünf Minuten alt, als sich wieder alle Spieler in der eigenen Hälfte versammelten und Altichtenwarth am Mittelpunkt stand. Kristian Wurst schlug den Ball nach einem Freistoß in der Nähe der Eckfahne direkt auf das Tor. Die Kugel segelte an Freund und Feind vorbei und fiel hinter allen ins Tor. Altichtenwarth-Sektionsleiter Jürgen Roob über das rasche Handicap: „Wir sind natürlich denkbar schlecht in die Partie gegangen.“ Auch danach sah der Funktionär die Gäste spielbestimmend.

Die Haukis konnten das Übergewicht allerdings in nichts zählbares ummünzen, sodass das Match eher von der Spannung als von einer klaren Rollenverteilung lebte. Richtig spannend wurde es, als Maurice Baumgartner Tomas Krivanek im Strafraum von hinten zu Boden holte. Der Schiedsrichter zögerte keine Sekunde und zeigte auf auf den Punkt. „Das war ein klarer Elfmeter“, erzählte Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller. Der Gefoulte trat selber an und knallte die Kugel scharf aber unplatziert auf das Tor. Keeper Radek Bula behielt die Oberhand und hielt die Null fest.

Joker Dzhelil mit der Entscheidung

Auf der anderen Seite verabsäumten es die Gäste, den Sack vorzeitig zuzumachen. Die Hauskirchner vergaben eine Vielzahl an guten Chancen. Unter anderen schoss Marek Ondryas den Ball am leeren Tor vorbei. Um die Niederlage zu verhindern musste Altichtenwarth mehr investieren und somit ergaben sich einige Räume für die Auswärtigen. Kurz vor Schluss fiel die Entscheidung durch den eingetauschten Gyuven Dzhelil. Der Joker schloss einen Konter erfolgreich zum 0:2 ab.

Nach der Partie fassten die beiden Sektionsleiter zusammen: „Sie sind der verdiente Sieger. Sie haben mehr gebissen und sind mehr gelaufen“, gab Roob zu Protokoll der sich als fairer Sportsmann zeigte und hinzufügte: „Gratuliere an Hauskirchen.“ Sein Gegenüber Trötzmüller sah dies ähnlich: „Es war ein verdienter Sieg, keine Frage. Heute waren wir die bessere Mannschaft, wenn sie vier bekommen, können sie auch nichts sagen.“

05.11.2023 14:00

Statistik:

ALTLICHTENWARTH - HAUSKIRCHEN 0:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (3., Freistoß) Wurst, 0:2 (89.) Dzhelil.

Gelbe Karten: Krchnak (68. Unsportlichkeit), Kalinov (72. Unsportlichkeit), Schachinger (82. Kritik), Urban (90. Kritik); David Frühauf (49. Foul), Wurst (63. Unsportlichkeit).

Gelb-Rote Karten: Schachinger (82. Unsportlichkeit); .

Altlichtenwarth: Steglegger; Hager, Müller, Pilic Urban; Handl, Kalinov; Cech, Sirota (74. Loibl), Krchnak; Krivanek (74. Batinic).

Hauskirchen:Bula; Sisa, Baumgartner, Robert Frühauf, Knie (76. Huber); Wurst, Kitzberger; Ögretmen, Ondryas, David Frühauf; Guttmann (79. Dzhelil).

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart.