Gaweinstals last minute Punktverlust

Drasenhofen - Gaweinstal 3:3. Wie erwartet waren es die Gäste, die den besseren Start erwischten und spielbestimmend auftraten. Dennoch sah Drasenhofen-Trainer Rudolf Hallas, dass sein Team mit dem Tabellenführer mithalten konnte. Das 0:1 fiel schlussendlich auf Seiten der Gäste. Sascha Roch kam in der eigenen Hälfte an den Ball, dribbelte seine Gegenspieler schwindelig, drang in den Strafraum ein und schloss zum 0:1 ab. „Ein echter Energieanfall“, beschrieb Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl die Einzelleistung.

Nachdem die Anzeigentafel von 0:0 auf 0:1 umsprang, sollte sich auch die Anzahl der Spieler gegenüber der Startformation verändern. Während Mario Belcar nach einer Notbremse mit Rot vom Feld flog, sah Mirnes Hukara nach einer halben Stunde die zweite gelbe Karte und wurde ebenfalls des Feldes verwiesen. Sowohl Hallas als auch Fleckl sahen dabei keine Fehlentscheidungen des Schiedsrichters.

Die Hausherren nahmen mit Voranschreiten der Partie die Zweikämpfe beinhart an und sollten für ihre Disziplin belohnt werden. Josip Hlaic wurde im Strafraum bedient und egalisierte die Gaweinstaler Führung.

Später geht es nicht

Der zweite Durchgang war an großen Torchancen nicht sehr ausführlich versorgt, ehe Jan Ciganek aus rund 30 Metern einen Freistoß auf das Tor hämmerte. Die Kugel wurde immer länger und landete schlussendlich in den Maschen. Es war auch Ciganek der seine Farben fasst endgültig auf die Siegerstraße brachte. Nach seinem 1:3 in der Nachspielzeit dachte sich Obmann Fleckl: „Die Partie ist vorbei.“

Die Hallas-Elf wusste es aber besser und warf alles in die Waagschale. Nachdem die Gastgeber in der 92. Spielminute den Anschlusstreffer erzielten, landete in der vierten Minute der Nachspielzeit der Ball vor den Füßen von Almir Mujcic. Der Mittelfeldspieler zirkelte die Kugel von der Strafraumgrenzen über seine Gegenspieler hinweg und besiegelte den 3:3 Endstand.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Gegen eine solche Mannschaft ist das nicht leicht“, war Hallas glücklich. Eine andere Stimmung herrschte natürlich bei dem Funktionär aus Gaweinstal: „Das ist alles sehr sehr bitter.“

Statistik:

Drasenhofen - Gaweinstal 3:3 (1:1).

Torfolge: 0:1 (18.) Roch, 1:1 (38.) Hlaic, 1:2 (81.) Ciganek, 1:3 (90+1.) Ciganek, 2:3 (90+2.) Körner, 3:3 (90+4.) Mujcic.

Gelbe Karten: Hukara (15. Foul), Körner (88. Foul), Hasanovic (80. Foul), Sahbaz (47. Unsportlichkeit); Wimmer (70. Kritik), Strauby (68. Foul).

Rote Karten: ; Belcar (21. Torchancenverh.).

Drasenhofen: Lanik; Körner, Sahbaz (85. Rogo), Hlaic, Svetlik, Knos (37. Studeny), Almir Mujcic, Thiem, Hukara, Krejcir, Hasanovic.

Gaweinstal: Effenberger; Ciganek, Belcar, Kretschmer, Strauby, Ipser (63. Michael Neubauer), Roch, Dubec, Pascher (85. Madhuber), Wimmer, Groschopf.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric.