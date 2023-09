Wetzelsdorf ist nun endgültig Letzter

Eibesthal - Wetzelsdorf 4:3. Der erste Durchgang verlief völlig ausgeglichen. Beide Mannschaften fanden eine Möglichkeit vor, konnten diese aber nicht verwerten. Somit bat der Unparteiische pünktlich zum Pausentee und eine Viertelstunde später zum zweiten Durchgang. Dieser sollte für Eibesthal-Spielertrainer Vinzenz Stadlbacher eine „Hochschaubahn der Gefühle“ werden.

Erst bugsierte, nach einem Abstimmungsfehler, Georg Seltenhammer das Leder hinter die eigene Linie, ehe Pascal Schwungfeld auf 0:2 stellte. „Das war ein schöner Schuss“, gab Wetzelsdorf-Obmann Johann Kemminger zu Protokoll. Der Doppelschlag sollte aber nicht lange halten, da die Hausherren ebenfalls in wenigen Minuten zweifach zuschlugen. Der erste Treffer fiel durch Zdenek Michalec, welcher nach einem Eckball bedient wurde. Den Ausgleich erzielte der spielende Coach höchstpersönlich. Stadlbacher setzte den Ball nach einem Freistoß aus halbrechter Position über den Keeper zum 2:2 hinweg.

Strobl stellte das Spiel auf den Kopf

Die Gastgeber waren nun deutlich am Drücker und sollten sich mit dem Tor des Tages belohnen. Leonhard Strobl wurde mit einem Stanglpass in Szene gesetzt, schickte seinen Gegenspieler mit einem Haken ins Leere und krachte die Kugel in die Winkel. „Ein super Tor“, war Eibesthals Übungsleiter stolz.

Vorbei war die Partie aber noch nicht, da die Gäste beim Stand vom 4:2 den Anschluss erzielen konnten. Markus Apfelbauer brachte die Kugel in der dritten Minute der Nachspielzeit in die Maschen. Der Treffer kam allerdings zu spät, da der Schiedsrichter die Partie danach beendete. „Wir haben blöde Fehler gemacht, das war zu wenig“ war Kemminger kritisch, fügte aber hinzu: „Ich gebe aber nicht auf, wir kommen schon noch.“

Im Lager der Eibesthaler war die Freude natürlich groß und Coach Stadlbacher möchte den Schwung gegen die SG Poysbrunn-F./Ottenthal mitnehmen: „Wir peilen die nächsten Punkte an.“

03.09.2023 16:30

Statistik:

Eibesthal - Wetzelsdorf 4:3 (0:0).

Torfolge: 0:1 (55., Eigentor) Seltenhammer, 0:2 (63.) Schwungfeld, 1:2 (74.) Michalec, 2:2 (78., Freistoß) Stadlbacher, 3:2 (80.) Strobl, 4:2 (86.) Michalec, 4:3 (90+3.) Apfelauer.

Gelbe Karten: Waditschatka (90+1. Foul), Seltenhammer (82. Foul); Hromek (40. Unsportlichkeit), Mayerhofer (36. Foul).

Eibesthal: Velan; Vinzenz Stadlbacher, Waditschatka (90+2. Ott), Strobl (89. Wolf), Johannes Stadlbacher, Jauk, Georg Seltenhammer, Mock, Spanel, Michalec, Klaus Seltenhammer.

Wetzelsdorf: Sailer; Kemminger, Schwungfeld, Horelica, Müller (84. Frantz), Peter Wuchty (84. Schodl), Stecher (79. Reinhard Wuchty), Apfelauer, Hromek, Chromecek, Paul Mayerhofer (65. Simon Mayerhofer).

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Strasser.