Dank Wimmer-Freistoß: Pasching-Elf dreht 0:2!

Kreuttal - Gaweinstal 2:3. Die zuletzt schwächelnde Klaus-Elf wollte Spitzenreiter Gaweinstal ein Bein stellen und schaffte tatsächlich etwas, das seit Wetzelsdorf in Runde zwei niemanden gelang: Gegen die Grün-Weißen in Führung gehen. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Florian Ivanitsch nach einer Kombination über Michael Kures und James Miller von der Seite in die Mitte zog und den Ball zum 1:0 ins kurze Eck knallte. In Minute zehn kam es für den SCK sogar noch besser und wieder hatten dieselben Protagonisten ihre Beine im Spiel, nur die Abfolge war anders. Diesmal bediente Kures Ivanitsch, der den in der Mitte sträflich freigelassenen Miller anspielte, der Routinier ließ sich die Chance nicht nehmen.

„Da haben wir schon geglaubt, es geht was“, meinte Reinhard Klaus. Es ging nun Schlag auf Schlag, auf der einen Seite scheiterte Christoph Ivanitsch aus kurzer Distanz an Goalie Christopher Effenberger, auf der anderen schoss Michael Wimmer einen Freistoß am Tor vorbei. Bereits in Minute 13 verkürzten die Gäste auf 2:1, Tiago Antony Narciso De Lima traf per Freistoß aus 20 Metern genau ins Kreuzeck. Noch vor der Pause gab es auch den ersten Tausch, Christoph Ivanitsch verletzte sich an der Kniekehle und konnte nicht mehr weitermachen. Ohne dem Defensivmann am Feld stellte sich die SCK-Abwehr laut Klaus beim 2:2 in Minute 45 unglücklich an: Mario Mijic ging mit der Schulter anstelle des Kopfes auf einen hohen Ball, Mathias Mondl stand dem Coach zufolge ebenfalls schlecht.

Aus über 30 Metern ins Glück

Gaweinstal nutzte die Verwirrung aus, nach einem Groschopf-Chip über die Abwehr stand Jan Ciganek allein vor Goalie Kevin Janak und besorgte den Ausgleich. „Da könntest du das 3:0 machen und dann gehst du mit einem 2:2 in die Pause“, haderte Klaus. Durchgang zwei verlief dann nicht mehr ganz so spektakulär wie der erste, wie auch Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl zugab, „hätte alles passieren können“. Schließlich passierte aber das, was nach der Papierform zu erwarten war: Gaweinstal traf nach einer Stunde zum 3:2. Wieder war es ein Freistoß, diesmal aber von Michael Wimmer, dessen flacher Schuss aus über 30 Metern am nassen Rasen immer schneller wurde und schließlich genau neben der Stange einschlug.

In der verbleibenden halben Stunde hatte Wimmer noch nach einem Pressball mit Janak die Chance aufs 2:4, wobei der Ball am Tor vorbeiging. Kreuttal brachte für die Offensive unter Anderem Daniel Tuchny, der per Kopf noch eine gute Gelegenheit aufs 3:3 vergab. Der Ausgleich war den Heimischen aber nicht mehr vergönnt. „Wir hatten dann schon Chancen, aber wurden nicht so zwingend. Wir haben alles probiert“, so Klaus. Fleckl war erleichtert: „Zum Glück haben wir es über die Zeit gebracht. Nach dem 0:2 haben wir wirklich gut gekämpft, man hat gesehen dass wir unbedingt gewinnen wollten“.

27.10.2023 19:30

Statistik:

KREUTTAL - GAWEINSTAL 2:3 (2:2).

Torfolge: 1:0 (1.) Florian Ivanitsch, 2:0 (10.) Miller, 2:1 (13., Freistoß) Narciso De Lima, 2:2 (45.) Ciganek, 2:3 (61., Freistoß) Wimmer.

Gelbe Karten: Kures (26. Foul), Göttinger (60. Unsportlichkeit), Kropitz (86. Foul); Belcar (61. Foul), Strauby (34. Unsportlichkeit), Roch (23. Foul).

Kreuttal: Janak; Dormann, Christoph Ivanitsch (37. Schmid), Göttinger, Mathias Mondl; Butsch (70. Tuchny), Mijic, Haydn, Florian Ivanitsch; Kures, Miller (78. Diewald).

Gaweinstal: Effenberger; Pascher, Belaska, Dubec, Narciso De Lima; Belcar (66. Neubauer), Strauby (71. Maurer); Roch, Groschopf, Ciganek; Wimmer.

135 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Schönleitner.