Die rote Laterne bleibt in Kreuzstetten

KREUZSTETTEN - DRASENHOFEN 1:2. Noch während sich der ein oder andere Zuschauer vor dem Anpfiff mit einem Getränk versorgte, führten die Gäste aus Drasenhofen mit 0:1. Maximilian Lehner wollte einen langen Pass klären, erwischte den Ball aber nur mit dem Schienbein, wodurch er unhaltbar in das eigene Tor befördert wurde. „Das ist im Fußball so und kann passieren“, stellte sich Kreuzstetten-Trainer Markus Stroschneider vor seinen Schützling. Mit dem Rückstand vor der Brust nahem die Hausherren jedoch das Zepter in die Hand und diktierten das Spiel.

Paul Freudhofmaier brachte gleich zwei Mal seine Mittelspieler mit einem tollen Stanglpass in Aktion, welche allerdings ungenutzt blieben. Ein Abschluss von Lukas Zwieb knallte an die Latte. „Wenn wir früher das 1:1 machen überrennen wir sie“, gab Stroschneider zu Protokoll. Sein Gegenüber, Drasenhofen-Trainer Christian Malek, sah den ersten Durchgang ähnlich: „Wir sind nur selten ins Spiel gekommen.“ Rund eine Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff war es dann soweit. Dominik Schertler brachte seine Farben mit dem 1:1 wieder heran. „Das war ein Geschenk, da haben wir schlecht verteidigt“, erzählte der Drasenhofner Übungsleiter.

Elfmeter: ja oder nein

Kreuzstetten spielte weiter frei auf und kombinierte sich von Chance zu Chance. Treffen sollten aber wieder die Gäste. Veljko Jovanovic konnte einen Kopfball nur nach vorne abwehren und Steven Schiessling reagierte am schnellsten. Der Mittelfeldspieler drückte die Kugel zum dritten Mal an diesem Nachmittag hinter die Linie. Wieder steckte die Stroschneider-Elf nicht auf, wieder kamen sie nach vorne, wieder knallte die Kugel an die Latte.

Kurz vor Schluss sollte der Unparteiische in den Mittelpunkt rücken. Nach einem Zweikampf ging Andreas Westermayer im Strafraum zu Boden und für den heimischen Coach stand fest: „Das war ein klarer Elfmeter, das har jeder gesehen“. Coach Malek sah die Szene etwas anders: „Ich habe einen normalen Zweikampf Schulter an Schulter gesehen. Der Boden war sehr rutschig, so ist er zu Fall gekommen.“ Für den Schiedsrichter war es auf jeden Fall zu wenig und ließ die Partie weiterlaufen.

Nach dem Schlusspfiff konnte Stroschneider seiner Truppe kaum einen Vorwurf machen: „Wir haben alles in ihre Hälfte verlegt. Wir waren die klar bessere Mannschaft aber im Fußball entscheiden die Tore.“ „Über weite Strecken war Kreuzstetten besser, es war ein glücklicher Sieg“, war Malek ehrlich.

05.11.2023 14:00

Statistik:

KREUZSTETTEN - DRASENHOFEN 1:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (1., Eigentor) Maximilian Lehner, 1:1 (56.) Schertler, 1:2 (61.) Schiessling.

Gelbe Karten: Putz (60. Foul), Kofler (42. Foul); Almir Mujcic (80. Foul), Rogo (72. Foul), Zechmeister (93. Unsportlichkeit).

Kreuzstetten: Jovanovic; Maximilian Lehner (79. Fischer), Kofler (79. Johannes Lehner, Koudela, Putz; Paul Freudhofmaier, Weichselberger, Schertler, Zwieb; Westermayer, Groß.

Drasenhofen: Lanik; Hasanovic, Svetlik, Künzl, Nermin Mujcic; Almir Mujcic, Rogo (74. Zechmeister), Thiem, Hlaic, Schiessling; Krejcir.

40 Zuschauer, Schiedsrichter: Nermin Keserovic.