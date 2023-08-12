Schrick - Wilfersdorf 1:3 (0:1)
12.08.2023 17:30
Statistik:
Schrick - Wilfersdorf 1:3 (0:1).
Torfolge: 0:1 (45.) Niessler, 0:2 (50.) Kramer, 1:2 (83., Elfmeter) Rrahmani, 1:3 (85.) Kerek.
Gelbe Karten: Zapracsny (75. Kritik), Akpinar (65. Foul), Rrahmani (86. Unsportlichkeit); Kramer (39. Foul), Kerek (55. Kritik), Kramer (40. Foul), Stacher (89. Unsportlichkeit), Niessler (84. Kritik), Konecny (90+4. Unsportlichkeit).
Schrick: Hrabak; Akpinar, Haselmayr, Rrahmani, Gill, Bittner (76. Bitter), Steiner, Oliver Maier (35. Schmid), Ravas, Niklas Maier, Zapracsny.
Wilfersdorf: Javorsky; Bachmayer, Manuel Kramer (76. Kandera), Unger, Niessler, Konecny, Stefan Kramer, Kevin Habich, Kerek, Raphael Habich (38. Lanscha), Schöller (87. Bucher).
150 Zuschauer, Schiedsrichter: Sebastian Reiss.