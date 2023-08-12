Schrick - Wilfersdorf 1:3 (0:1)

Erstellt am 12. August 2023 | 19:30
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MF
Mein Fussball
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

12.08.2023  17:30

Statistik:

Schrick - Wilfersdorf 1:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (45.) Niessler, 0:2 (50.) Kramer, 1:2 (83., Elfmeter) Rrahmani, 1:3 (85.) Kerek.

Gelbe Karten: Zapracsny (75. Kritik), Akpinar (65. Foul), Rrahmani (86. Unsportlichkeit); Kramer (39. Foul), Kerek (55. Kritik), Kramer (40. Foul), Stacher (89. Unsportlichkeit), Niessler (84. Kritik), Konecny (90+4. Unsportlichkeit).

Schrick: Hrabak; Akpinar, Haselmayr, Rrahmani, Gill, Bittner (76. Bitter), Steiner, Oliver Maier (35. Schmid), Ravas, Niklas Maier, Zapracsny.

Wilfersdorf: Javorsky; Bachmayer, Manuel Kramer (76. Kandera), Unger, Niessler, Konecny, Stefan Kramer, Kevin Habich, Kerek, Raphael Habich (38. Lanscha), Schöller (87. Bucher).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Sebastian Reiss.

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