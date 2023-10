„Das war ein Befreiungsschlag“

SG POYSBRUNN-F. / OTTENTHAL - DRASENHOFEN 5:2. Nach einer ausgeglichen Anfangsphase, in der die Heimischen ein leichtes Übergewicht aufzeigen konnten, mussten die Gäste einen Doppelschlag hinnehmen und lagen plötzlich mit 2:0 hinten. Erst köpfte Capitano Florian Kysela nach einem Eckball auf die kurze Stange ein, ehe Michael Fohsler einen Rebound nutzte und die Kugel mit der Innenseite hinter die Linie drückte. Fast kam es für Drasenhofen noch dicker, als Lukas Kysela den Ball erobern konnte und aus rund 30 Metern völlig alleine auf den Kasten lief. Sein Schuss verfehlte jedoch das Ziel und SG Poysbrunn-F./Ottenthal-Trainer Pavel Podoba gab zu Protokoll: „So gehst du mit einem 2:0 in die Pause. Mit dem 3:0 wäre die Partie wahrscheinlich schon gegessen gewesen.“

Nach dem Wiederanpfiff waren auch die Auswärtigen im Match angekommen und konnten gefährliche Akzente setzten. Nach einem Gestocher im Strafraum kam Florian Kysela zu spät in einen Zweikampf und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. „Der war eindeutig“, erzählte Drasenofen-Trainer Christian Malek. Tomas Krejcir nahm die Verantwortung auf sich und verkürzte auf 2:1.

Die Ecken waren der Schlüssel zum Erfolg

Nach einer starken Stunde befanden sich die Gastgeber erneut in einer Jubeltraube als der langgewachsene Michael Schwungfeld erneut nach einer Ecke mit dem Kopf erfolgreich war. „Wir haben das besprochen und auch zugeteilt. Trotzdem hatten wir bei den Standards Probleme“, analysierte der Drasenhofner Übungsleiter. Beim Stand von 3:2 sollte Georg Gruber mit dem Tor des Tages für die Vorentscheidung sorgen. Nach einer Flanke von Marcel Machac bugsierte der Offensivspieler das Spielgerät via Flugkopfball in die Maschen. Coach Podoba war stolz auf einen Schützling: „Das war wunderschön.“

Den Schlusspunkt der Partie setzte Lukas Kysela mit dem siebten Tor im Spiel. Die Fragestellung nach der Vorgehensweise war an diesem Abend sonnenklar: Kopfball nach Corner, what else? Nach dem Schlusspfiff fiel von Pavel Podoba sichtlich Druck ab: „Das war viel besser als letzte Woche und ab der 60. Minute hatten wir den Fußball total im Griff. Das war ein Befreiungsschlag.“ Auch Coach Malek hatte nach der Partie ein Resümee: „Spielerisch waren sie vielleicht 50 Minuten besser, sonst waren wir ebenbürtig aber der Sieg war verdient.“

25.10.2023 20:00

Statistik:

Torfolge: 1:0 (26.) Florian Kysela, 2:0 (29.) Fohsler, 2:1 (50., Elfmeter) Krejcir, 3:1 (63.) Schwungfeld, 3:2 (68.) Hlaic, 4:2 (82.) Gruber, 5:2 (85.) Lukas Kysela.

Gelbe Karten: Fohsler (77. Unsportlichkeit), Florian Kysela (44. Foul); Nico Neubauer (59. Foul).

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: Hirtl; Schuster, Wolf, Lzicar (88. Kallaus), Schwungfeld; Pesau, Florian Kysela (72. Gruber), Machac (88. Zeiler); Lacko, Lukas Kysela; Fohsler (82. Kaiser).

Drasenhofen: Lanik; Hasanovic, Nermin Mujcic (38. Künzl), Svetlik, Nico Neubauer; Almir Mujcic, Rogo (72. Körner), Thiem, Hlaic, Knos; Krejcir.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Pansky.