Kein Sieger in Poysbrunn

SG POYSBRUNN-F. / OTTENTHAL - KREUZSTETTEN 1:1. Die Anfangsphase gestaltete sich zwar verhalten aber nicht unattraktiv. Beide Mannschaften probierten von Beginn weg nach vorne zu spielen, der letzte Pass war aber noch zu ungenau. Die erste richtig dicke Möglichkeit ging auf der Konto der Gastgeber. Nach einer Ecke von Ivan Lacko stieg Florian Kysela am höchsten und köpfte die Kugel nur haarscharf über die Latte. Weitere zehn Minuten sollten vergehen, bis die rund 80 Zuseher den ersten Treffer der Partie zu Gesicht bekamen.

Christian Pesau kam im Strafraum an die Kugel und wurde mit dem Rücken zum Tor von den Beinen geholt, sodass der Unparteiische sofort auf den Punkt zeigte. „Das war ein Geschenk aber das war ein Elfer“, gab Kreuzstetten-Trainer Markus Stroschneider zu Protokoll. Lukas Kyslea blieb am Punkt eiskalt und stellte die Anzeigentafel auf 1:0. Im Poysbrunner Freudentaumel agierten die Gäste clever und Florian Schertler bediente, nur eine Minute nach dem Tor, Andreas Westermayer mit einem Pass in den Strafraum. Maximilian Hirtl, der heimische Keeper, eilte aus seinem Kasten und konnte die Aktion entschärfen.

Die Spielgemeinschaft ließ zu viel liegen

Die Hausherren kamen immer besser ins Spiel und fanden zwei tolle Möglichkeiten auf das 2:0 vor. Erst scheiterte Pesau an Tormann Veljko Jovanovic, ehe Michael Fohsler gemeinsam mit Lukas Kysela auf das Tor lief, das Abspiel jedoch gegen einen Lupfer eintauschte und das Gehäuse deutlich verfehlte. Diese Inkonsequenz sollte kurz vor der Pause fast bestraft werden. Wieder war es Westermayer der im Strafraum an die Kugel kam und sie dieses Mal auf das Tor brachte. Der Schuss der Kreuzstettner Nummer elf verfehlte sein Ziel nur um Zentimeter.

Nach dem Wiederanpfiff hatte die Heimmannschaft zwar sichtlich mehr Ballbesitz aber die Partie flachte etwas ab. „Sie haben das dann richtig tüchtig gemacht“, zollte SG Poysbrunn-F./Ottenthal-Trainer Pavel Podoba dem Gegner seinen Respekt, da die Gäste immer besser in der Defensive standen und immer wieder kleine Nadelstiche setzen konnten.

Die dickste Möglichkeit um die Führung erneut auszubauen, hatte wieder Lukas Kysela. Als nach einem Stanglpass die halbe Kreuzstettner Defensive, inklusive Schlussmann Jovanovic, auf dem Boden lag, verzog der Mittelstürmer vor dem Tor. So kam es wie es kommen musste und Paul Freudhofmaier brachte seine Truppe mit einem satten Schuss aus rund 18 Metern ins lange Eck wieder heran - 1:1.

Pfiff sorgte für die Punkteteilung

Kurz vor Schluss stand der Unparteiische im Mittelpunkt. Marcel Machac setzte einen Freistoß aus seitlicher Position an Freund und Feind hinweg. Der Ball wurde immer länger und klatschte an die Stange, den Rebound setzte Georg Gruber zum späten 2:1 hinter die Linie. Die Poysbrunner Freudentraube wurde durch einen Pfiff und einem gehobenen Arm des Schiedsrichters, aufgrund einer Abseitsstellung, aufgelöst. Coach Podoba hatte bei dieser Szene keinen 100%igen Überblick und konnte daher keine klare Aussage treffen. Auch Stroschneider war sich nicht ganz sicher: „Ich habe es nicht ganz gesehen aber ich glaube, da haben wir Glück gehabt. Das gibt nicht jeder.“

27.10.2023 20:00

Statistik:

SG POYSBRUNN-F. / OTTENTHAL - KREUZSTETTEN 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (26., Elfmeter) Lukas Kysela, 1:1 (76.) Freudhofmaier.

Gelbe Karten ; Lehner (87. Unsportlichkeit).

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: Hirtl; Schuster, Wolf. Lzicar (67. Gruber), Schwungfeld; Pesau, Florian Kysela, Machac; Lacko, Fohsler (78. Kaiser); Lukas Kysela.

Kreuzstetten: Jovanovic; Putz (86. Amesmann), Fendt (76. Bader), Kofler, Lehner; Paul Freudhofmaier, Weichselberger, Dominik Schertler, Groß (65. Koudela), Florian Schertler; Westermayer.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomas Prochazka.