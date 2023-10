Wetzelsdorf mit einer Machtdemonstration

WETZELSDORF - SG SCHRATTENBERG / HERRNBAUMGARTEN 6:1. Von Minute eins waren es die Heimischen, die präsenter am Platz waren und die Zweikämpfe besser annahmen. Die ersten 15 Minuten sollten aber ohne wirkliche Torchance vergehen, sodass die beiden Tormänner in der Anfangsphase weitgehend ungeprüft blieben. Dieses Szenario sollte sich ab Minute 18 jedoch ändern. Erst schob Stefan Kemminger nach einem Stanglpass zur Führung ein, ehe Elias Frantz nach einer ähnlichen Vorarbeit auf 2:0 erhöhen konnte. „Die beiden Tore waren zu leicht, wir waren zu weit weg vom Mann“, gab SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten-Obmann-Stv. Herbert Bauer zu Protokoll.

Mit der Führung im Rücken schalteten die Gastgeber allerdings einen Gang zurück und die Auswärtigen kamen besser ins Spiel. Nach einigen, großteils, harmlosen Abschlüssen war es dann Simon Hapl, der auf 2:1 verkürzen konnte. „Da haben wir den Faden verloren“, sprach Wetzelsdorf-Obmann Johann Kemminger. Bauer wurde durch die Phase nochmal optimistisch gestimmt: „Da haben wir noch vor der Pause geglaubt, wir können es noch drehen.“ Es sollte aber anders kommen.

Mit einem Slapstick-Tor zur Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff war es erneut der USC Wetzelsdorf, der den bessern Start erwischte. Nach einem Eckball stieg Patrick Horelica am höchsten und stellte den „Zwei-Tore-Vorsprung“ wieder her. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stand für Kemminger fest: „Sie hatten keine Chance mehr.“ Für die definitive Entscheidung sorgte ein Treffer der Marke „kurios“. Die Defensivreihe der Spielgemeinschaft wollte einen Ball klären und schoss dabei Kemminger auf dessen Knie. Der Ball bekam dadurch so eine Schärfe, dass er ohne jegliche Abwerchance im Kasten zum 4:1 einschlug.

„Danach haben wir uns aufgegeben, von uns kam nichts mehr“, resignierte der Funktionär der Gästemannschaft und musste sogar mitansehen, wie Horelica das 5:1 und 6:1 erzielte. Nach der Partie fasste Obmann Kemminger zusammen: „Heute haben alle brav gespielt und super Tore geschossen. Der Sieg ist auf jeden Fall verdient.“ Sein Gegenüber konnte ihm nur zustimmen. „Das war ein rabenschwarzer Tag von allen“, resümierte Bauer.

29.10.2023 14:00

Statistik:

WETZELSDORF - SG SCHRATTENBERG / HERRNBAUMGARTEN 6:1 (2:1).

Torfolge: 1:0 (18.) Kemminger, 2:0 (23.) Frantz, 2:1 (43.) Hapl, 3:1 (48.) Horelica, 4:1 (61.) Kemminger, 5:1 (64.) Horelica, 6:1 (86.) Horelica.

Wetzelsdorf: Sailer; Stecher, Apfelauer, Chromecek, Simon Mayerhofer (84. Axter); Frantz, Hromek (81. Grobmann); Schwungfeld (81. Nachförg), Paul Mayerhofer (63. Müller), Kemminger; Horelica.

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten: Jovanovic; Haydn, Doza, Rossmiller (60. Leisser); Lepka, Varmuza, Rabl, Sobotka; Novotny (60.Yendi), Hromek, Hapl (69. Winter).

111 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber.