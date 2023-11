Wilfersdorf gewinnt ausgeglichenes Match

WILFERSDORF - WETZELSDORF 4:2. Kaum hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, zappelte der Ball zum ersten Mal im Tor. Die Gastgeber spielten einen langen Pass auf Topstürmer Norbert Kerek, der sich den Ball mitnahm, abzog und seine Farben in Führung schoss. Wetzelsdorf-Sektionsleiter Bernahrd Hornicek sah den Ursprung des Treffers aus einem Fehler seiner Mannen resultieren.

Die Gäste ließen sich davon aber nicht beirren und brachten wenige Minuten später das Leder ebenfalls ins Tor. Wilfersdorf Keeper Patrik Javorksy machte mit einem klaren „aus“ seinen Kollegen klar, dass er das Spielgerät sichern würde. Josef Chromecek kam allerdings noch vor dem Schlussmann an die Kugel und stellte auf 1:1. Nach dem Ausgleich gestaltete sich das Match ausgeglichen, sodass Wilfersdorf-Trainer Wolfgang Rygl zu Protokoll gab: „Das war ein recht guter Gegner. Sie waren sehr spielstark.“

Niessler mit einem Energieanfall

Nach einem direkten Freistoßtreffer zum 2:1 von Dino Cavkic, waren es die Gäste die das Zepter mehr und mehr in die Hand nahmen und das Spielgeschehen an sich rissen. Dieses Übergewicht sah sowohl Hornicek als auch Rygl der ergänzte: "In dieser Phase haben wir um ein Tor gebettelt.“ Jan Hromek setzte dies auch in die Tat um. Der Legionär wurde über die rechte Seite bedient und ließ das Netz nach einem strammen Schuss zum 2:2 zappeln. „Das war wunderschön“, lobte der USC Funktionär seinen Mittelfeldspieler.

In der Schlussphase rechneten schon alle mit einer Punkteteilung als Innenverteidiger Josef Niessler auf Höhe der Mittellinie an die Kugel kam, wie ein Zug nach vorne preschte und das Spielgerät zur erneuten Wilfersdorfer Führung im Gehäuse unterbrachte. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir dem 2:3 sogar näher“, resignierte Hornicek. Ein klares Foul kurz vor Ende führte zu einem Elfmeter, welchen Kerek zum 4:2 Endstand in die Maschen setzte.

Nach dem Abpfiff fasste der FCW Coach kurz und prägnant zusammen: „Ein Unentschieden wäre auch möglich gewesen. Gott sei Dank machst du in der 80. mit einem Verteidiger das 3:2.“ Hornicek sah dies ähnlich: „Ein Punkt wäre verdient gewesen.“

04.11.2023 14:00

Statistik:

WILFERSDORF - WETZELSDORF 4:2 (2:1).

Torfolge: 1:0 (5.) Kerek, 1:1 (13.) Chromecek, 2:1 (32., Freistoß) Cavkic, 2:2 (66.) Hromek, 3:2 (83.) Niessler, 4:2 (86., Elfmeter) Kerek.

Gelbe Karten: Bachmayer (49. Foul), Lanscha (90+5. Foul), Kerek (87. Unsportlichkeit); Sailer (87. Unsportlichkeit), Schwungfeld (90+1. Foul), Hromek (74. Foul).

Wilfersdorf: Javorsky; Schöller (51. Kandera), Kevin Habich, Niessler (88. Bucher), Daniel Bachmayer; Stefan Kramer, Unger; Konecny, Cavkic, Manuel Kramer; Kerek (90 Lanscha).

Wetzelsdorf: Sailer; Müller, Chromecek, Apfelauer, Simon Mayerhofer; Paul Mayerhofer, Hromek, Stecher, Schwungfeld; Frantz, Horelica.

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Rosenmayr.