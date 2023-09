Befreiungsschlag ohne Kapitän

Das Duell zwischen den schwach gestarteten Teams aus Ulrichskirchen und Rabensburg wurde zum Befreiungsschlag in Blau-Gelb. Der Petermann-Elf unterliefen haarsträubende Fehler in der Defensive, die Gäste waren vorne eiskalt und schossen die SGU mit 5:0 von der eigenen Anlage.

Trainer Hannes Kantner war nach dem zweiten Saisonsieg ehrlich: „Der war sicher etwas zu hoch, wir waren diesmal echt effizient und haben aus sechs, sieben Gelegenheiten fünf Tore gemacht. Chancentechnisch waren die vorherigen Partien aber auch nicht schlechter.“ In den fünf Spielen davor traf man insgesamt nur viermal, alleine dreimal gegen Eibesthal. Diesmal eröffnete Julian Graf beim ersten Startelf-Einsatz seit Juni 2022 gegen Wildendürnbach (wo er übrigens Gelb-Rot sah) den Torreigen, für die restlichen vier Treffer zeigten sich die Klvana-Brüder verantwortlich.

Beide Klvanas erzielten ihr Debüttor

„Das 2:0 hat dem Dusan Selbstvertrauen gegeben und Druck von ihm genommen“, wusste Kantner. Der tschechische Stürmer machte im sechsten Spiel sein erstes Tor und ließ gleich noch zwei folgen, Bruder Tomas gab nach einer Verletzung sein Debüt in der Kampfmannschaft und erzielte ebenfalls sein erstes Tor, nachdem er in der Vorwoche noch in der Reserve traf.

Zum Zuschauen gezwungen ist weiterhin Kapitän Andre Fiegerl, der seit dem 0:0 gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen am 20. Mai nicht mehr am Feld stand. Kantner klärte auf: „Im letzten Training vorm Wetzelsdorf-Spiel ist er umgeknickt und hätte gedacht, dass es nichts Gröberes ist. Es ist aber nicht besser geworden und bei einem MRT ist herausgekommen, dass zwei Bänder im Knöchel gerissen sind.“ Operiert werden kann die Verletzung laut Kantner nicht, zunächst wurde befürchtet, dass Fiegerl den ganzen Herbst zuschauen muss.

Ein Kontrolltermin vergangene Woche lässt den ESV aber auf ein Comeback noch in diesem Jahr hoffen: „Er darf diese Woche mit dem Laufen anfangen. Es könnten sich noch ein paar Spiele im Herbst ausgehen“, so Kantner. Zunächst gilt es aber, den Aufwärtstrend fortzusetzen, am Sonntag empfängt man Wetzelsdorf. Für Dusan Klvana ist es das Duell mit dem Ex-Klub, für den er über zwei Jahre lang auf Torjagd ging.