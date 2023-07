Klvana ist zurück, und das im Doppelpack

Anfang des Monats war beim ESV Rabensburg plötzlich Feuer am Dach. Die Blau-Gelben mussten ihren Mittelstürmer Pavel Kryl aus beruflichen Gründen ziehen lassen. Für Trainer Hannes Kantner kam der Abgang überraschend, er stellte den Verein vor die Herausforderung, in kurzer Zeit einen Ersatz zu finden. Die Suche war allerdings schneller beendet als gedacht, an ihrem Ende stand der Name Dusan Klvana.

Der Tscheche spielte schon von 2016 bis 2018 sowie im Herbst 2021 in der damaligen 2. Klasse Weinviertel Nord, wo er für den USC Wetzelsdorf 75 Tore in 62 Meisterschaftsspielen erzielte. Dazwischen ging er für Ladendorf in erster Klasse und Gebietsliga auf die Jagd, auch dort war die Quote ordentlich: 41 Spiele, 28 Tore.

Ein Torjäger mit Verbandsspieler-Status

Nach einer eineinhalbjährigen Rückkehr in seine Heimat dockt der Legionär nun bei der Kantner-Elf an, wo sich der Trainer natürlich freut: „Wir haben einen Stürmer mit Verbandsspieler-Status gesucht und sind durch seine erfolgreichen Jahre in Wetzelsdorf und Ladendorf auf ihn aufmerksam geworden. Im Frühjahr haben wir zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Dusan wird uns hoffentlich helfen, das Torkonto leichter aufzufüllen.“

Erstmals wird aber auch Tomas Klvana nach Österreich wechseln, der Bruder des Torjägers. Das ergab sich im Zug des anderen Transfers. Klvana Nummer zwei wird voraussichtlich am Flügel zum Einsatz kommen.