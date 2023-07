Nach Armbruch spät zugeschlagen

Unglaubliches Pech hatte Rabensburg-Neuzugäng Tomas Klvana, der erst vor wenigen Tagen im Schlepptau seines bekannten Bruders Dusan beim ESV anheuerte. Im Testspiel gegen Gänserndorf-Süd (3:4) brach sich der Legionär bei einem Foul den Arm, wie Trainer Hannes Kantner schildert. Sein Fazit: „Komplett irre.“ Tomas Klvana wird nämlich „drei bis vier Monate“ ausfallen.

So sah sich Rabensburg gezwungen, nochmal auszurücken und im absoluten Finish der Übertrittszeit ein weiteres Mal zuzuschlagen. Gekommen ist man dabei auf den in Prottes aussortierten Flügel Richard Hrebacka, der im Herbst in der 2. Klasse Marchfeld bei Gänserndorf spielte und dort acht Tore erzielte. In der Gebietsliga waren es nur zwei, Hrebacka wechselte regelmäßig zwischen Startelf und Ersatzbank.