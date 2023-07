Am letzten Drücker: Keeper mit Regionalliga-Erfahrung kommt

Nach der Verpflichtung von David Albic holte sich das Team von Markus Stroschneider am allerletzten Drücker auch noch einen Konkurrenten für diesen ums Stammleiberl ins Boot: Veljko Jovanovic (40), der unter Anderem Regionalliga-Einsätze für Parndorf vorweisen kann und auch Einser bei den damaligen Landesligisten Schrems, Würmla und Schwadorf war. In der Saison 2021/22 reichte es immerhin noch zum Stammleiberl beim Gebietsligisten Langenlois, seitdem pausierte Jovanovic.

Trainer Markus Stroschneider erzählte über das Zustandekommen des Deals: „Wir haben inseriert dass wir jemanden suchen und er hat sich gemeldet. Wir haben tagelang telefoniert und er hatte auch andere Angebote, Gott sei Dank hat er sich für uns entschieden“. Die Entscheidung fiel aber äußerst spät: Erst am Montag, 23:55 Uhr, war die Anmeldung laut Stroschneider durch. Dem Coach zufolge wird es zwischen Albic und Jovanovic ein offenes Match um das Stammleiberl, vom 40-jährigen schwärmt Stroschneider aber bereits: „Er könnte auch höher spielen, also kann es auch sein dass er im Winter wieder weg ist. Aber vielleicht gefällt es ihm bei uns so gut, dass er noch länger bleibt. Er bringt einiges mit und ist eine Top-Verstärkung“.

Beim freitägigen Match in Gänserndorf verlor man nach einer intensiven Trainingswoche und billigen Gegentoren mit 1:3, für kommendes Wochenende sucht Kreuzstetten noch nach einem Gegner.