Höchster Auswärtssieg seit fünf Jahren

Endlich! In Runde sieben feierte Kreuzstetten einen Befreiungsschlag und holt nach einem Unentschieden und elf Niederlagen in den letzten zwölf Partien wieder einmal drei Punkte. Beim 5:0-Erfolg bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf überzeugte das Team von Markus Stroschneider durch eine extreme Effizienz vor dem Tor und einer soliden Abwehrleistung, Goalie Veljko Jovanovic war auch zur Stelle, als er benötigt wurde.

Sonderlob gab es vom Coach für Paul Freudhofmaier, der direkt von einem 24-Stunden-Dienst aus der Arbeit kam und seine starke Leistung mit einem Tor krönte. Zudem schnürte der junge Stürmer Felix Groß, der bis zu diesem Tag erst einmal in der Kampfmannschaft getroffen hatte, einen Doppelpack – das 3:0 war sogar ein Traum-Freistoß. „Hut ab vor dem Team, Moral und Einstellung haben gepasst. Die Burschen haben gesehen, dass man mit Kampf und Rackern viel erreichen kann“, freute sich Stroschneider. Es war der höchste Sieg seit dem 6:0 gegen Sulz vor einem Jahr und der höchste in der Fremde seit dem 5:0 in Prinzendorf im August 2018. Dominik Schertler, der damals traf, erzielte am Freitag übrigens das Tor zum 1:0.

Die Spielgemeinschaft befindet sich mit der vierten Niederlage in Folge dagegen weiter im freien Fall – eine Woche nach dem 0:7 beim bis dahin sieglosen Schlusslicht Schrick verlor man nun wieder gegen ein bis dahin siegloses Team. „Wir waren nicht schlechter, aber nur mit viel Ballbesitz gewinnst du keine Partien“, wusste Coach Markus Forster.